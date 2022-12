Atlético-GO conclui venda de Wellington Rato para o São Paulo

Após uma longa negociação, o Atlético-GO concluiu a venda do meia-atacante Wellington Rato, de 30 anos, para o São Paulo. O tricolor paulista chegou ao valor de R$ 5,5 milhões para igualar a oferta do Fortaleza e ganhou a disputa para contar com o jogador nas próximas três temporadas.

Os clubes chegaram a um acordo pela forma de pagamento, maior parte à vista, e os exames médicos serão feitos ainda nesta semana. A avaliação no clube rubro-negro é que o Atlético-GO fez um ótimo negócio.

O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Wellington Rato antes do fim da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, mas havia feito uma proposta de R$ 4 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Essa proposta não era atrativa para o Atlético-GO, que tinha sobre a mesa outras ofertas, sendo a mais vantajosa a do Fortaleza, que estava disposto a desembolsar R$ 5,5 milhões por 100% dos direitos do atleta e à vista.

O time paulista levou vantagem na negociação por contar com o desejo de Wellington Rato de vestir a camisa do São Paulo. Na noite da última segunda-feira (12), o Fortaleza chegou a publicar nota oficial para anunciar que havia desistido da contratação do jogador atleticano.

A diretoria do Atlético-GO confirmou que o São Paulo chegou aos valores pretendidos pelo Dragão e só aguardava envio de documentos para formalizar a transferência. O Dragão permanece com 20% do passe de Wellington Rato.

Wellington Rato deverá se apresentar ao clube paulista nesta quarta-feira (14) para iniciar a pré-temporada com seus novos companheiros de clube.

O meia-atacante chegou ao Atlético-GO no segundo semestre de 2020, disputou 100 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 21 gols pelo clube. Pelo Dragão, conquistou duas edições do Campeonato Goiano (2020 e 2022).

Wellington Rato terminou a temporada 2022 valorizado, apesar do rebaixamento do Atlético-GO à Série B.

O Dragão entendia que uma negociação poderia ser bem-vinda por causa da idade do jogador e porque o vínculo dele com o Dragão estava firmado até o final de 2023.

Outra proposta que o Atlético-gO teria recebido pelo jogador foi do Al-Batin, clube da 2ª Divisão da Arábia Saudita que teria ofertado ao Atlético-GO um milhão de dólares (R$ 5,3 milhões), segundo o jornalista Venê Casagrande.

O Cruzeiro também teria manifestado interesse em adquirir parte dos direitos econômicos sobre o jogador, mas a proposta não foi considerada interessante.

O valor da multa para clubes do futebol brasileiro é de R$ 10 milhões. Na negociação, o jogador teve os direitos vendidos por pouco mais da metade do valor.

Desde que chegou ao Atlético-GO, é a segunda vez que o jogador rende dividendos ao clube. No ano passado, com apenas seis meses de clube, Wellington Rato foi emprestado o V-Varen Nagasaki (Japão). O Dragão segurou o jogador até a terceira proposta para liberá-lo.

Homenagem

Após o fim da Série A deste ano, o Atlético-GO fez homenagem ao jogador pelos 100 jogos disputados no período em que esteve no clube. Wellington Rato recebeu a camisa número 100, em alusão à quantidade de jogos. Neste ano, Rato chegou à marca incrível de 70 atuações - o Dragão disputou 74 partidas.

Pelo Atlético-GO, Rato conquistou dois títulos do Goianão (2020 e 2022), marcou gols decisivos na semifinal e na final do Goianão, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. No total, são 21 gols.