Atlético-GO contrata chileno Araos, 4º estrangeiro nos últimos dois anos

O Atlético-GO acertou a contratação de Ángelo Araos, de 26 anos, que estava no Necaxa (México), detentor de 50% dos direitos econômicos sobre o jogador - o Corinthians tem outros 50%. O jogador chega por empréstimo ao Dragão, até o final do ano. O clube buscava um meia-atacante no mercado.

Natural de Antofagasta (Chile), onde o Dragão jogou ano passado pelo Sul-Americana, Araos é o segundo dos dois atletas que o clube poderá registrar á disputa do Goianão até o início das quartas de final, que começa sábado (25) para os atleticanos, contra o Iporá – o outro contratado é o atacante Gustavo Coutinho.

Araos é o segundo jogador chileno que chega para o Dragão. Em 2010, o zagueiro e lateral Nelson Saavedra foi contratado, mas não pôde ser regularizado por causa de um problema de documentação. Por isso, voltou ao São Paulo.

Nos dois últimos dois anos, Araos é o quarto jogador nascido na América do Sul que chega ao Atlético-GO. Ano passado, a equipe teve o atacante paraguaio Brian Montenegro, o meia uruguaio Leandro Barcia e o atacante argentino Diego Churín. Montenegro e Barcia foram campeões do Estadual, mas não fecharam a temporada. Churín chegou a ser capitão do time na Sul-Americana, deixou boa impressão no clube, mas está de volta ao Cerro Porteño (Paraguai), em que é ídolo.

Araos começou a carreira n Antofagasta. Teve passagem pela Universidad de Chile antes de chegar ao Corinthians, em que foi campeão do Paulistão 2019.

Depois, foi emprestado à Ponte Preta, voltou ao Corinthians, atuou no início de 2021 sob comando do técnico Sylvinho e se transferiu para o Necaxa (México), em que disputou a liga mexicana 2021-22 e 2023-23. Teve convocações para as seleções de base, sub-23 e prinicpal do Chile nos últimos anos.