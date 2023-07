Atlético-GO contrata o técnico Jair Ventura

O Atlético-GO contratou o técnico Jair Ventura. O treinador de 44 anos chega em Goiânia nesta segunda-feira (24) para assinar contrato que terá vínculo até o final do Campeonato Goiano da próxima temporada. Ele traz dois auxiliares para compor a comissão técnica.

Jair Ventura estava sem clube desde que deixou o Goiás no final da temporada passada. A missão dele no Atlético-GO será de iniciar reação na Série B. O Dragão sonha com o acesso e terá o 2º turno para reagir em busca de uma das quatro vagas para a Série A de 2024. O time goiano terminou o 1º turno com 27 pontos, na 11ª colocação.

Depois da derrota para o Guarani, no domingo (23), o presidente Adson Batista disse que iria acelerar a busca pelo novo treinador. Desde a demissão de Alberto Valentim, no dia 10 de julho, o Atlético-GO estava sendo comandado pelo interino Anderson Gomes, que integra a comissão permanente do Dragão. O time venceu o Sport, empatou com o Mirassol e perdeu para o Guarani na sequência.

Jair Ventura vai comandar os primeiros treinos no Atlético-GO nesta terça-feira (25), serão duas atividades no CT do Dragão. A estreia dele no comando da equipe será no sábado (29), diante do Sampaio Corrêa, no estádio Antônio Accioly.

Será a primeira vez na carreira que Jair Ventura terá a oportunidade de comandar uma equipe em busca do acesso à Série A. Em 2015, o treinador chegou a comandar o Botafogo-RJ em uma partida na competição, mas como interino.

Ao longo da carreira, começou a carreira no Botafogo, foi efetivado ao time principal em 2016 e permaneceu no clube carioca até 2017. O treinador também soma passagens pelo Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense e Juventude. No ano passado, treinou o Goiás em 40 partidas, no Brasileirão e Copa do Brasil.