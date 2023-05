Atlético-GO demite Mozart depois de sete jogos

Depois de apenas três jogos na Série B, principal competição da temporada, o Atlético-GO demitiu o técnico Mozart, nesta segunda-feira (1º). O treinador de 43 anos chegou ao clube em 11 de março e deixa o clube goiano após pouco mais de um mês. Mozart comandou o Dragão em sete jogos.

A demissão ocorre dois dias depois do empate por 1 a 1 com o Tombense, em Muriaé-MG, sábado (29). O resultado motivou críticas do presidente Adson Batista, que já indicava após o jogo que tomaria a decisão pela saída do treinador, o que se confirmou nesta segunda-feira (1).

Em nota, o clube afirmou que demitiu Mozart porque o "time tem capacidade para render mais e pela necessidade de uma forma diferente de jogar".

Mozart comandou o clube na eliminação na 2ª fase da Copa do Brasil para o Volta Redonda-RJ, em três jogos do Goianão, incluindo os dois da final com o título estadual, e três partidas da Série B. Na Segundona, o Dragão está invicto, com dois empates e uma vitória.

O técnico deixa o Atlético-GO com 57,1% de aproveitamento. Foram 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. Mozart foi o segundo treinador do Dragão na temporada, depois de Eduardo Souza.

Confira a nota publicada pelo Atlético-GO:

NOTA OFICIAL - MOZART

O Atlético Goianiense anuncia, neste segunda-feira (01), a saída do técnico Mozart.



Tomamos esta decisão por entendermos que o time tem capacidade para render mais e pela necessidade de uma forma diferente de jogar.



Reconhecemos seu caráter elogiável e sua postura profissional. Mas algumas características de seu trabalho não se adequam aos protocolos do clube.



O Atlético não tem tempo para esperar e infelizmente as variações do treinador não se adequaram às nossas características.



Agradecemos por sua conduta e desejamos sorte em sua carreira.