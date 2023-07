Atlético-GO demite técnico Alberto Valentim após 12 jogos

Alberto Valentim não é mais técnico do Atlético-GO. Após o empate por 2 a 2 com o Novorizontino, depois de estar perdendo por 2 a 0, e diante da dificuldade de se recuperar e engrenar na Série B, o clube demitiu o treinador, que comandou a equipe em 12 partidas - 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, com aproveitamento de 41,6%.

O Dragão está há cinco jogos sem perder na Série B, mas esta sequência é feita de quatro empates e uma vitória. O clube tem dificuldades para ser regular nas atuações e está distante do G4.

O Atlético-GO teve momento pior com Valentim. Uma sequência de seis jogos seguidos sem vitória (três empates e três derrotas) quase custou o emprego do treinador em mais de uma oportunidade, isso depois de um começo de trabalho promissor de Valentim, em que o time atleticano obteve duas vitórias seguidas, sobre Londrina (2 a 1) e Vitória (líder da Série B, por 3 a 2).

Depois da sequência sem ganhar, veio uma vitória sobre a Ponte Preta, em Goiânia, que aliviou um pouco a situação.

Valentim foi o terceiro técnico que comandou o Atlético-GO neste ano. Antes, Eduardo Souza e Mozart trabalharam no clube durante a conquista do título do Goianão, as duas fases da Copa do Brasil e nas rodadas iniciais da Série B (Mozart, no caso, foi demitido após empate de 1 a 1 com o Tombense-MG).

A passagem de Valentim pelo Atlético-GO durou dois meses – o treinador foi apresentado no dia 5 de. O treinador teve de trabalhar com um perfil de elenco carente de lideranças, instável e, principalmente, caracterizado pela fragilidade defensiva. A troca que mais chamou a atenção foi no gol, quando tirou Ronaldo para Diego Loureiro jogar, mas o novo titular foi expulso e o antigo dono da posição a retomou na partida em que o colega cumpriu suspensão e ficou.

De postulante à liderança e à permanência no G4 da Série B nas rodadas iniciais, o Dragão foi se transformando em um time frágil e previsível. O time está na metade inferior da tabela de classificação, a sete pontos do G4.