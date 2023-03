Atlético-GO demite técnico Eduardo Souza

O Atlético-GO demitiu, nesta sexta-feira (3), o técnico Eduardo Souza. O Dragão apenas comunicou que optou pela demissão por causa "de uma mudança de filosofia do clube"

Em 2023, Eduardo Souza foi efetivado no comando do Atlético-GO após ter voltado ao clube como auxiliar no ano passado. Nesta passagem, foram 23 jogos, com 62,3% de aproveitamento, com 12 vitórias, sete empates e quatro derrotas.

"O Atlético Goianiense optou, nesta sexta-feira (03) pela saída do técnico Eduardo Souza. Profissional de caráter elogiável, Eduardo Souza está sendo desligado por conta de uma mudança de filosofia do clube", escreveu, em nota, o Atlético-GO.