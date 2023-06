Atlético-GO distribui ingressos em campanha de doação de sangue

O Hemocentro Goiás, que lançou recentemente a campanha “Doe Sangue e Marque um Gol pela Vida”, realiza, nesta sexta-feira (30), a coleta de sangue no Estádio Antônio Accioly, no Bairro de Campinas, onde o Atlético-GO é mandante de jogos. Como o Dragão é um dos clubes que participa da ação, distribuirá ingressos aos doadores para o clássico deste sábado (1º), às 16 horas, no Accioly, entre o time atleticano e o Vila Nova, válido pela Série B do Brasileiro.

O Dragão vai usar o lema “Dê o Sangue pelo Dragão” nesta fase da campanha. Um ônibus do Hemocentro ficará na praça esportiva das 8 horas às 16 horas desta sexta-feira (30) para fazer a coleta. Os doadores têm de estar usando camisa do Atlético-GO.

A campanha prossegue no Estado envolvendo os outros clubes do futebol goiano, mas esta iniciativa de doação de ingressos é do Atlético-GO e ocorrerá no Accioly.