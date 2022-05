Atlético-GO e Flamengo são multados por invasão de torcedores no Accioly

Atlético-GO e Flamengo foram julgados nesta sexta-feira (13) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e multados por invasão de torcedores durante jogo das equipes na 1ª rodada do Brasileirão, no Accioly. O Dragão recebeu multa de R$ 5 mil, enquanto o time carioca foi punido com R$ 2,5 mil. A decisão foi unânime e cabe recurso no pleno do tribunal.

As invasões foram relatadas pelo árbitro Braulio da Silva Machado (FIFA/SC) em súmula. As duas primeiras aos 39 e 43 minutos do 2º tempo, ambas com torcedores que saíram do local destinado à torcida visitante, e a terceira invasão após apito final com diversos torcedores, segundo o árbitro, partindo de áreas distintas do Estádio Antonio Accioly.

Os clubes foram denunciados e punidos com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na defesa, o Atlético-GO juntou provas documentais, com as ações preventivas da partida e os boletins de ocorrências com os nomes de quatro torcedores que invadiram o gramado.

Na defesa, o advogado do Dragão, Marcos Egídio, pediu que o clube goiano fosse absolvido ou que recebesse pena mínima (100 reais).