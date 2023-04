Atlético-GO e goleiro acertam rescisão contratual

O Atlético-GO e o goleiro Pedro Paulo acertaram neste final de semana a rescisão de contrato entre as partes. O goleiro atuou só uma vez pelo Dragão, na abertura do Goianão, quando o time atleticano goleou o Grêmio Anápolis por 4 a 1, em Anápolis.

Pedro Paulo não mais atuou, pois o titular, Ronaldo, voltou à equipe e se firmou novamente após se recuperar de cirurgia. O Atlético-GO passa a ter, como goleiros, Ronaldo, Diego Loureiro, Márcio Defendi e Denivys, que veio do Athletic-MG na quinta-feira (20).

Pedro Paulo teve proposta do Caxias-RS, vice-campeão do Campeonato Gaúcho, para o qual poderá se transferir e disputar a Série D. Ano passado, ele chegou ao Dragão depois de boas atuações pelo ABC-RN na disputa da Série C – o time potiguar foi vice-campeão, mas Pedro Paulo saiu antes do término da competição nacional.