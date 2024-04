Atlético-GO e São Paulo fazem jogo de dois pressionados

Após duas derrotas seguidas no retorno à Série A, o Atlético-GO voltará à casa no Bairro de Campinas na tarde deste domingo (21), às 18h30, contra um São Paulo em crise. No Estádio Antônio Accioly, o Dragão acredita que a mudança de ares, ou o retorno às origens, possa ter efeito positivo.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações prováveis)

O rubro-negro não perde no Accioly desde o dia 6 de junho do ano passado - foi goleado pelo Ceará por 3 a 0. Desde então, foram 16 vitórias e seis empates, incluindo a final do Goianão, em que foi superior e venceu o Vila Nova por 3 a 1, festejando o título junto à torcida.

Apostar no fator casa não é certeza de vitória, mas o discurso ecoou mais alto depois dos problemas com o gramado do Serra Dourada e as polêmicas que foram criadas com a administração do estádio, que apontou que a grama estava em boas condições antes de intervenções que o Dragão quis fazer.

Como o Atlético-GO, o tricolor paulista também foi derrotado duas vezes na Série A. O Dragão perdeu para Flamengo e Botafogo. O São Paulo, para Fortaleza e Flamengo. Contestado, Thiago Carpini foi demitido do tricolor, que abriu o circuito de demissões e troca de treinadores na elite.

Quem chega é o argentino Luís Zubeldía, de 43 anos e campeão da Sul-Americana de 2023, à frente da LDU (Equador). Porém, o tricolor será comandado interinamente, em Goiânia, pelo auxiliar Milton Cruz.

O São Paulo traz o atacante Luciano, revelado pelo Atlético-GO e que teve saída polêmica do clube no final de 2013. O ex-atleticano Wellington Rato deve continuar fora por causa de lesão muscular.

A carência de vitórias do São Paulo é comum ao Atlético-GO, que esperava pontuar. Por obrigação, as duas equipes têm de ganhar neste domingo (21). O jogo reúne os dois clubes que foram semifinalistas da Sul-Americana 2022, quando decidiram a vaga nos pênaltis (4 a 2 São Paulo), após uma vitória para cada lado (3 a 1 Atlético-GO e 2 a 0 São Paulo).

O Dragão terá mudanças no time e no banco de reservas. Expulsos no domingo (14), contra o Flamengo, o zagueiro Alix Vinícius retorna à defesa - deve ganhar a vaga de Luiz Felipe - e fica à espera da recuperação de Adriano Martins, que teve corte na testa e passou a semana em recuperação. Se ficar fora, Alix Vinícius pode atuar ao lado de Luiz Felipe (foram titulares na Série B de 2023) ou de Pedro Henrique.

A outra novidade será o lançamento do novo uniforme, nas redes sociais do clube, neste sábado (20), para que possa ser utilizado no Antônio Accioly no dia seguinte.

A torcida também espera um bom rendimento do meia Shaylon, que passou pelo São Paulo, na base (era destaque) e no profissional (discreto e liberado). Shayllon está na terceira temporada pelo Dragão.

Outra novidade será a presença de Jair Ventura no banco de reservas, à frente da equipe. Jair também foi expulso diante do Flamengo e foi substituído, no Estádio do Engenhão (Rio), contra o Botafogo, pelo auxiliar Emílio Faro. O treinador reclamou do cartão vermelho recebido na estreia e disse que o time e ele foram prejudicados pela arbitragem.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Pedro Henrique (Adriano Martins ou Luiz Felipe) e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo (Galoppo); Luciano, Calleri e Ferreira. Técnico: Milton Cruz (interino)

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Data: 21/4/2024 (domingo)

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Bráulio da Silva Machado/SC

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa/RJ (Fifa) e Thiaggo Americano Labbes/SC

VAR: Rodolpho Toski Marques/PR (VAR-Fifa)

Ingressos: 200 reais (inteira). Meia com camisa do Atlético-GO ou São Paulo