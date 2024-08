Atlético-GO encaminha acerto com zagueiro do Botafogo

O Atlético-GO negocia a contratação do zagueiro Philipe Sampaio, de 29 anos, que pertence ao Botafogo e que atuou pelo Molenbeek, da Bélgica. O jogador está sem espaço no clube carioca, não atua desde do dia 11 de fevereiro.

O Dragão procura um acordo com a gestão do clube carioca para que o empréstimo do defensor possa ser por um período maior que a sequência da atual temporada.

Philipe Sampaio chegaria para ser opção num setor em que há jogadores lesionados ou se recuperando de contusões, como os zagueiros Pedro Henrique e Alix Vinícius.

Nos últimos jogos, a zaga titular tem sido formada por Adriano Martins e Luiz Felipe. Na equipe reserva, as opções têm sido Marcão e Luiz Gustavo.