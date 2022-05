Atlético-GO enfrenta o Olimpia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana

O Atlético-GO enfrentará o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O sorteio ocorreu na tarde desta sexta-feira (27), na Conmebol. O Dragão joga o primeiro jogo como visitante e decide vaga às quartas de final como mandante.

Datas e horários das partidas ainda serão divulgadas pela entidade posteriormente, mas a previsão é que as oitavas de final da Copa Sul-Americana sejam disputadas nos dias 28 a 30 de junho (jogo de ida) e 5 a 7 de julho (partida de volta).

Mediremos força contra o @elClubOlimpia! 🇹🇹🇧🇷🇵🇾



🏟️ Jogo de ida no Paraguai. A volta será com mando de campo do Dragão!



PRA CIMA DELES, ATLÉTICO! 🔥#DRAGÃO #DragãoNaSula pic.twitter.com/fPE5GMN5BA — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 27, 2022

Neste ano, os 16 times foram divididos em dois potes. O pote 1 contou com os classificados pela Copa Sul-Americana e o pote 2 foi preenchido pelos terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Além do sorteio das oitavas de final, ficou definido o cruzamento até a decisão do torneio que será disputada no dia 1º de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Caso avance, o Atlético-GO enfrentará o vencedor do confronto entre Nacional-URU e Unión Santa Fé-ARG.

Confira os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana:

Independiente del Valle-EQU x Lanús-ARG

Olimpia-PAR x Atlético-GO

The Strongest-BOL x Ceará

Deportivo Cali-COL x Melgar-PER

Colo Colo-CHI x Internacional

Deportivo Táchira-CHI x Santos

Nacional-URU x Unión Santa Fé-ARG

Universidad Católica-CHI x São Paulo