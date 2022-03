Atlético-GO entra em grupo "pedreira" na Sul-Americana; veja adversários

O Atlético-GO conheceu nesta sexta-feira (25) os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, o Dragão foi selecionado para atuar no Grupo F e terá a LDU, do Equador, o Defensa y Justicia, da Argentina, e o Antofagasta, do Chile, como adversários.

O formato da disputa da Sul-Americana será o mesmo de 2021, em que o Dragão também participou. Apenas o líder de cada chave avança para os confrontos eliminatórios. A premiação na fase de grupos vai render R$ 4,3 milhões de premiação para o clube goiano. Se avançar às oitavas de final, receberá mais R$ 2,4 milhões.

Das chaves do torneio, o Atlético caiu em uma que pode ser considerada com uma das mais difíceis por reunir dois times de tradição e que já foram campeões da Sul-Americana: LDU (2019) e Defensa y Justicia (2020).

O Atlético agora aguarda a definição das datas e mando das partidas. Serão seis rodadas, de ida e volta, com início previsto para o dia 5 de abril e conclusão da fase de grupos no dia 26 de maio. A decisão do torneio, que será disputada em Brasília no Mané Garrincha, está prevista para o dia 1º de outubro.

Essa será a terceira participação do Atlético na Sul-Americana, a segunda seguida. Em 2021, o Dragão terminou a fase de grupos invicto, mas não avançou por ter ficado três pontos atrás do Libertad-PAR. A primeira participação ocorreu em 2012, o clube goiano parou nas oitavas de final ao ser eliminado pela Universidad Católica-CHI.

Confira todos os grupos da Sul-Americana em 2022:

Grupo A: Lanús (Argentina), Montevideo Wanderers (Uruguai), Metropolitanos (Venezuela) e Barcelona (Equador)

Grupo B: Racing (Argentina), Melgar (Peru), River Plate (Uruguai) e Cuiabá

Grupo C: Santos, La Calera (Chile), Banfield (Argentina) e Universidad Católica (Equador)

Grupo D: São Paulo, Jorge Wilstermann (Bolívia), Ayacucho (Peru) e Everton (Chile)

Grupo E: Internacional, Independiente Medellín (Colômbia), 9 de Octubre (Equador) e Guaireña (Paraguai)

Grupo F: LDU (Equador), Defensa y Justicia (Argentina), Atlético Goianiense e Antofagasta (Chile)

Grupo G: Independiente (Argentina), La Guaira (Venezuela), Ceará e General Caballero (Paraguai)

Grupo H: Junior (Colômbia), Oriente Petrolero (Bolívia), Unión (Argentina) e Fluminense