Atlético-GO escolhe Eduardo Baptista para desafios do fim de temporada

Está nas mãos de Eduardo Baptista, técnico de 50 anos, a missão de comandar o Atlético-GO na reta final da temporada, que tem desafios importantes para o clube como a semifinal da Copa Sul-Americana e a fuga do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele será o quarto treinador efetivo do Dragão nesta temporada.

A diretoria atleticana demorou menos de 24 horas para contratar um novo treinador para substituir Jorginho, que foi demitido após a derrota do Atlético-GO no clássico diante do Goiás, no último sábado (27).

Horas depois da demissão, o presidente Adson Batista iniciou um processo de avaliação de perfis e características de treinadores para ocupar a vaga deixada por Jorginho.

A escolha de Eduardo Baptista se deu pela experiência que o treinador possui como treinador na Série A do Campeonato Brasileiro. “É um treinador experiente e que acredita no nosso time”, explicou Adson Batista.

Filho de Nelsinho Baptista, Eduardo iniciou a trajetória como treinador de futebol no Sport, em 2014. Com o trabalho de sucesso no clube pernambucano, o treinador ganhou oportunidade de treinar o Fluminense logo na sequência.

Após a passagem pelas Laranjeiras, Eduardo Baptista fez trabalho longevo na Ponte Preta. De lá, o treinador foi escolhido para treinar o Palmeiras, em 2017. Na carreira, ainda passou por Athletico-PR, Coritiba, além de novas passagens por Ponte Preta e Sport.

Eduardo Baptista chegou ao futebol goiano pela primeira vez como técnico em 2019, quando assumiu o Vila Nova. Antes, tinha trabalhado na função de preparador físico no Goiás, em 2003.

Depois de treinar o Vila Nova, Eduardo Baptista fez um trabalho de longo prazo no Mirassol, onde conquistou o título de campeão brasileiro da Série D pelo clube paulista. Na temporada seguinte, o treinador assumiu o Remo e conquistou a Copa Verde sobre o Vila Nova.

O último trabalho de Eduardo Baptista foi com o Juventude. O treinador foi demitido pelo clube gaúcho em junho.

O mês de setembro será determinante para o Atlético-GO na busca pela permanência na Série A. Eduardo Baptista vai encarar postulantes para vagas na Copa Libertadores da América (Atlético-MG, Internacional e Corinthians) e terá um confronto direto contra o Z4, diante do Coritiba.

Algo diferente no Atlético-GO do período recente sob comando do técnico Jorginho que deve ocorrer são semanas livres para ajustes na equipe. Isso vai ser possível depois dos jogos contra o São Paulo (dias 1º e 8 de setembro) pela Sul-Americana.

Quarto treinador na temporada

O Atlético-GO vai terminar a temporada sob comando do quarto treinador efetivo (sexto considerando as transições feitas por Eduardo Souza no início do ano e Anderson Gomes, em maio).

O Dragão começou 2022 com Marcelo Cabo, que deixou o time durante a fase de classificação do Goianão. Para seu lugar, Umberto Louzer foi contratado, mas o profissional também não resistiu à sequência de resultados ruins em maio e foi demitido.

Jorginho voltou ao Atlético-GO em meados de maio para sua segunda passagem pelo clube, marcada por bons resultados na Série A, no começo da trajetória. Mas principalmente pelas boas atuações e classificações históricas nas copas do Brasil (caiu nas quartas de final após ter vantagem de dois gols revertida pelo Corinthians) e na Sul-Americana, em que o Dragão é semifinalista. O time, porém, caiu de rendimento no Brasileirão e ocupa o Z4 da competição nacional.

Além de Eduardo Baptista, o Atlético-GO acertou a contratação de Eduardo Souza, que retorna ao clube para a função de auxiliar técnico para a comissão permanente. Eduardo Souza deixou o Dragão em fevereiro deste ano e comandou a Aparecidense durante a disputa do Campeonato Goiano, mas sem sucesso.