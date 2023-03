Atlético-GO espera fechar com técnico para dirigir time na Copa do Brasil

O Atlético-GO não terá o novo técnico comandando o time neste sábado (11), no primeiro jogo da semifinal do Goianão, contra a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia. É intenção do presidente do clube, Adson Batista, pelo menos definir a contratação do treinador para que ele possa assistir à partida, fazer as primeiras observações e assumir o time no início da próxima semana. Apesar disso, a definição ainda não ocorreu.

A ideia é que o novo comandante prepare o time para a partida válida pela 2ª fase da Copa do Brasil, na quinta-feira (16), contra o Volta Redonda-RJ, em Goiânia. Na semifinal do Estadual, o interino Anderson Gomes dirige a equipe ao lado do outro auxiliar, Luciano Deitos.

Nesta quinta-feira (9), Adson Batista disse que “teve uma conversa” com um dos nomes da lista atleticana, está em negociação e espera que as tratativas avancem para que o treinador seja anunciado.

O dirigente havia iniciado negociações com outro profissional, mas que poderá se transferir para o futebol japonês. Então, o presidente do Dragão partiu para outra frente.

Um dos nomes é o do ex-jogador Mozart Santos (ex-Coritiba, Flamengo e seleção olímpica), de 43 anos e que esteve no radar atleticano há algum tempo. Outros nomes foram especulados, como Daniel Paulista, Antônio Carlos Zago e Jair Ventura (ex-Goiás).

Mozart Santos está desempregado e chegou a ser cogitado para retornar ao CSA-AL, clube em que fez os melhores trabalhados da carreira, levando o time alagoano a brigar pelo acesso na Série B 2020. Naquele clube, foram duas passagens elogiadas. O Cruzeiro contratou o técnico em 2021, mas os resultados não foram bons e o treinador saiu pouco depois. No dia 19 de fevereiro deste ano, Mozart Santos encerrou a passagem pelo Guarani, no qual chegou ano passado.

O perfil dele se encaixa no que Adson Batista definiu após a demissão de Eduardo Souza – que não seja um treinador que tenha passado pelo Atlético-GO, não seja estrangeiro, que se encaixe no perfil de jogo e trabalho do Dragão e que conheça a Série B. Adson Batista passou pelo Rio nos últimos três dias – terça-feira (7) a quinta-feira (9) -, onde participou de negociações da Comissão Nacional de Clubes para a venda dos direitos de transmissão de TV da competição.

Semifinal do Goianão

