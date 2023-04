Atlético-GO faz cinco contratações para Série B e prioriza sistema defensivo

Até agora, o Atlético-GO tem cinco jogadores anunciados como reforços para a Série B, mas só dois deles – o volante Renato e o meia-atacante Marco Antônio – estão relacionados para o jogo de estreia na competição, neste sábado (15), diante do Sampaio Corrêa-MA, em São Luís. A prioridade foi reforçar o sistema defensivo, que apresentou falhas durante o Estadual e teve elevado número de gols sofridos -18 gols em 17 partidas disputadas.

O Atlético-GO inicia a Série B com a base campeã do Goianão 2023 para buscar o retorno à elite nacional. A diretoria e a comissão técnica entendem que o elenco é curto e enxuto, mas dotado de capacidade para disputar a competição nacional e terminá-la entre os quatro melhores.

Além dos meio-campistas, três jovens zagueiros completam, por enquanto, a lista de contratações: Matheus Guedes, Heron e João Maistro. São jovens, têm praticamente a mesma idade e pouca experiência em competições nacionais – Matheus Guedes tem 23 anos, enquanto João Maistro e Heron são um pouco mais jovens, com 22 anos. Guedes e Heron são canhotos. Assim que estiverem regularizados e preparados, disputarão a posição com Lucas Gazal, Ramon Menezes e Emerson Santos. O prata da casa Renan Cosenza, de 18 anos, também é opção no setor.

O Dragão espera encontrar novas e boas opções na posição com os zagueiros contratados, assim como foram João Victor (ex-Corinthians), Nathan (voltou valorizado ao Atlético-MG), Éder (atualmente no América-MG) e Oliveira (negociado com o Cruzeiro). Entre os zagueiros à disposição, Heron pode atuar na lateral esquerda, enquanto Ramon Menezes e Lucas Gazal já atuaram como volantes. Segundo o técnico Mozart, “a disputa interna está aberta”.

O treinador enfatiza que não gosta de elencos inchados e diz que ganha “mais opções” com as chegadas de Renato e Marco Antônio, que estreou no empate com o Volta Redonda-RJ, pela 2ª fase da Copa do Brasil, e mostrou que precisava de ritmo de jogo. Ele foi um dos destaques do Botafogo na conquista do título da Série B 2021, em que marcou nove gols.

“Começo a ganhar mais opções. A concorrência interna aumenta. Normalmente, um time que inicia um campeonato não é o mesmo que termina. A disputa interna está aberta, mas é óbvio que tenho um time-base na cabeça”, avisou o treinador, que espera a chegada de mais um atacante e um meia para suprir a ausência do chileno Araos, que está se recuperando de cirurgia no joelho e não jogará mais em 2023.

“Vai depender do desempenho nos treinamentos, que vão dar condição ao jogador de iniciar os jogos. É bem simples a minha matemática e temos praticamente dois jogadores por cada posição. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com elenco reduzido e o Atlético-GO tem esta cultura. A disputa está aberta e basicamente é Renato com (Matheus) Sales, Marco (Antônio) com Airton ou com Luiz (Fernando)”, exemplificou o técnico.

As contratações que chegaram ou chegarão ao clube se juntam aos jogadores que vieram no começo deste ano, como Rodrigo Soares (lateral), Matheus Sales e Mikael (volantes), Gustavo Coutinho e Igor Torres (atacantes), Vico (meia). Moraes Júnior e Luan Sales (laterais) estavam emprestados e voltaram. Do ano passado, continuam: Ronaldo, Pedro Paulo, Diego Loureiro (goleiros), Ramon Menezes, Lucas Gazal, Emerson Santos (zagueiros), Jefferson (lateral), Rhaldney e Shaylon (meias), Luiz Fernando, Kelvin, Airton e Daniel (atacantes).

Contratações do Atlético-GO

Jogador: Marco Antônio

Idade: 25 anos

Posição: meia-atacante

Último clube: Bahia-BA

Contrato: empréstimo até o fim do ano

Jogador: Renato

Idade: 31 anos

Posição: volante

Último clube: Aparecidense-GO

Contrato: em definitivo até abril/2024

Jogador: Matheus Guedes*

Idade: 23 anos

Posição: zagueiro

Último clube: Grêmio Anápolis

Contrato: empréstimo até o fim do ano

Jogador: Heron*

Idade: 22 anos

Posição: zagueiro

Último clube: Goiás

Contrato: em definitivo por dois anos

Jogador: João Maistro*

Idade: 22 anos

Posição: zagueiro

Último clube: XV de Piracicaba-SP

Contrato: em definitivo até abril/2024

(*) Não estão regularizados