Atlético-GO faz homenagem a goleiro Ronaldo por cem jogos pelo clube

O goleiro do Atlético-GO, Ronaldo, foi homenageado pelo clube na tarde desta quinta-feira (9), no CT do Dragão. O jogador completou 100 atuações pelo time no primeiro jogo da final do Goianão, na vitória (2 a 0) sobre o Vila Nova, no dia 31 de março. Somente agora, em que o time atleticano teve folga no calendário, foi possível realizar a homenagem ao titular e capitão do Dragão pela marca.

Ronaldo é tricampeão do Estadual (era reserva em 2022, mas ganhou a posição em abril daquele ano na Série A, jogou na maioria dos jogos de 2023 e 2024), se destacou na Sul-Americana 2022, quando o time chegou à semifinal e foi decisivo na Série B passada, na campanha do acesso à Série A.

Ronaldo recebeu brindes e objetos retratando a passagem dele pela marca centenária. Foram duas camisas – uma personalizada com o número 100 e outra semelhante à usada ano passado, na Série B -, duas flâmulas (uma alusiva à final com o Vila Nova e outra com a imagem dele na defesa com o pê do pênalti cobrado pelo xará, Ronaldo, do Novorizontino-SP, nos acréscimos do jogo que terminou empatado por 2 a 2), um bonequinho personalizado, um conjunto infantil (para o filho, Joaquim, nascido em março). Na solenidade, a mulher dele, Beatriz, estava presente.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, destacou a trajetória vitoriosa do jogador, a dedicação e a representatividade dele no clube. Ronaldo foi definido pelo dirigente como “profissional, honesto e trabalhador”, além ser talentoso e que serve como um exemplo no cotidiano atleticano.

Ronaldo chamou Adson Batista de “senhor” e disse que tem muita gratidão pelo que representa no clube. Antes de chegar ao Atlético-GO, no início de 2022, Ronaldo ficou sem atuar no Vitória-BA, em litígio com o clube baiano. O jogador foi procurado por outras equipes, mas acabou acertando com o Dragão e deu sequência à uma linhagem de bons goleiros oriundos do futebol baiano, que teve Márcio, Jean, Fernando Miguel e, agora, Ronaldo. Ano passado, ele se notabilizou pelas defesas de pênaltis na Série B.

Segundo ele, ainda falta conquistar um título de expressão nacional, como uma Copa do Brasil, ou uma taça internacional, como a Copa Sul-Americana, para marcar ainda mais a passagem pelo Atlético-GO.

Sobre a liderança e a faixa de capitão, ele explica que “procura entender o clube, os momentos dele” e que fica mais fácil liderar quando se tem no elenco outros jogadores experientes e de muito profissionalismo, como o atacante Vagner Love – vai fazer 40 anos em junho e se destaca no cenário nacional e internacional desde o começo deste século 21, quando surgiu no Palmeiras.