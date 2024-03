Atlético-GO iguala o Vila Nova em número de finais diretas no Goianão

O Atlético-GO igualou o rival Vila Nova no número de aparições em finais diretas no Campeonato Goiano. O Dragão voltou a vencer o Goiânia, nesta segunda-feira (25), e avançou à decisão do Goianão 2024. Será a 14ª final direta do Estadual que o time rubro-negro disputará em sua história.

O Vila Nova, porém, pode voltar à frente nesta disputa particular. O time colorado enfrenta a Aparecidense, nesta quarta-feira (27), e terá de virar a eliminatória para avançar à final. Na ida, o Camaleão ganhou de 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para seguir rumo à decisão.

Entre os times que já disputaram finais diretas do Goianão, Atlético-GO e Vila Nova só ficam atrás do Goiás que tem 34 aparições em decisões eliminatórias no Estadual.

Na contagem, a reportagem considerou apenas as finais que decidiram o título do Goianão. Nas edições de 1983 e 1990, o Campeonato Goiano foi disputado por turnos de pontos corridos e teve uma decisão em cada metade do campeonato. Como times diferentes venceram os turnos, uma decisão direta entre os campeões dos turnos definiu o campeão goiano.

Ao longo das 81 edições, o Campeonato Goiano teve diferentes formatos de disputa. A primeira final direta entre clubes foi registrada em 1971 com o clássico entre Goiás x Vila Nova, que terminou com o time esmeraldino como campeão.

No Campeonato Goiano com finais diretas, 14 clubes tiveram aparições na disputa pelo título: Anapolina, Anápolis, Aparecidense, Atlético-GO, Crac, Goianésia, Goiânia, Goiás, Grêmio Anápolis, Itumbiara, Mineiros, Novo Horizonte, Santa Helena e Vila Nova.