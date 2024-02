Atlético-GO inicia quartas de final do Goianão com marca positiva

Nas quartas de final do Campeonato Goiano, em busca de uma vaga à semifinal, o Atlético-GO defende, diante do Goiatuba, uma marca positiva nesta fase da competição. Desde 2019, quando o Goianão voltou a ter oito classificados após a fase inicial, a equipe atleticana nunca foi derrotada e só não obteve os 100% de aproveitamento porque empatou um clássico com o Goiás por 0 a 0, em 2021.

Nas últimas cinco edições do Estadual, são oito vitórias e um empate, com classificação à etapa semifinal. De 2019 a 2023, o clube foi campeão quatro vezes e ficou fora da final apenas em 2021.

Atlético-GO e Goiatuba rivalizaram em fases decisivas do Goianão principalmente em 1988, quando o Atlético-GO foi campeão e enfrentou o Goiatuba no quadrangular final, e em 1992, quando o Azulão teve 100% de aproveitamento no quadrangular final, venceu os jogos contra Goiás, Vila Nova e Atlético-GO e festejou o titulo inédito para o clube na elite.

Os dois times chegam em momento distintos para a disputa da vaga. O Dragão venceu setes partidas seguidas no Goianão, além de ter uma vitória na Copa do Brasil. O Azulão, após início de bons resultados, não ganha há quatro rodadas: empatou com Anápolis (0 a 0), Aparecidense (1 a 1), perdeu para o Goiás (2 a 1) no último domingo (25) e foi goleado pelo Atlético-GO (6 a 0).

Mesmo com a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, no Estádio Antônio Accioly, assim como nas últimas temporadas, o time atleticano planeja conquistar duas vitórias, pois a somatória de pontos na 1ª fase e nas quartas de final pode garantir a vantagem de decidir em casa na semifinal.

Por enquanto, o time rubro-negro começa a fase seguinte com a 3ª posição (25 pontos). “Obter oito vitórias consecutivas, em qualquer liga do mundo, é muito difícil. Conquistamos a nossa meta e entregando para a nossa torcida, a certeza de que dá gosto de ver a nossa torcida jogar”, destacou o técnico Jair Ventura.

O futebol vistoso citado pelo treinador atleticano, nesta temporada, se traduz nos números. 0 Atlético-GO é dono do ataque mais positivo (25 gols em 11 jogos) na 1ª fase. Se os números forem comparados com os outros anos, o Dragão praticamente igualou a melhor marca, a de 2020 (27 gols em 12 jogos, média de 2,25 gols por jogo). Os dados atuais são de 25 gols em 11 rodadas, com média ligeiramente superior de 2,27 gols por partida.

Nas últimas apresentações, marcadas por placares elásticos, Jair Ventura formatou um novo sistema ofensivo. Na estreia, na vitória (1 a 0) sobre o Morrinhos, o ataque teve Airton (Thaylon), Vagner Love (Sillas) e Luiz Fernando. Atualmente, a composição de frente tem Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Nas duas formações, o meio-campo contou com Gabriel Baralhas e o destaque do time, Shaylon, autor de seis gols e sete assistências no Goianão.

Além de abrir as quartas de final no sábado (2) e esperar pela definição do jogo de volta, entre os atleticanos há a expectativa pela agenda do jogo pela 2ª fase da Copa do Brasil, diante do Real Brasília-DF, fora de casa. No clube, a comissão técnica e a diretoria esperam que a partida seja no meio da próxima semana (6 de março). Se a CBF optar para a outra semana, uma data provável seria dia 13 de março.