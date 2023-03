Atlético-GO leva pressão do xará baiano, mas empata e avança na Copa do Brasil

Passando sufoco em alguns momentos da partida e contando com intervenções providenciais do goleiro Ronaldo, o Atlético-GO segurou o empate de 0 a 0 diante do xará, o Atlético-BA, de Alagoinhas-BA, em jogo disputado no Estádio Antônio Carneiro, no interior baiano, e se classificou para a 2ª fase da Copa do Brasil.

Como os outros representantes goianos no torneio nacional (Vila Nova e Goiás), a equipe rubro-negra também empatou fora de casa. Natural de Salvador, capital da Bahia, Ronaldo se destacou no interior do estado natal dele.

Na sequência da competição, o Atlético-GO decidirá a vaga diante de um adversário bem mais difícil, o Volta Redonda-RJ, que eliminou o Falcon-SE com vitória de 3 a 1 e tem no time o atacante Lelê, um dos artilheiros do futebol brasileiro neste inicio de temporada, com nove gols.

O Voltaço faz boa campanha no Campeonato Carioca e disputa um lugar na semifinal da competição com Vasco e Botafogo. É sinal de alerta ligado para o Dragão, que precisa melhorar o nível de atuação para encarar o time do interior do Rio.

Domingo (5), o Atlético-GO recebe o Iporá na expectativa de garantir presença na semifinal do Goianão.

O JOGO

Xarás, os dois Atléticos disputaram um jogo movimentado. A equipe da casa, o Carcará, quis fazer jus à condição de ave de rapina e predadora na temporada de resultados ruins. Bicar, ou derrubar o Dragão, seria uma vitória redentora, pois o time de Alagoinhas-BA sequer chegou às fases decisivas do Campeonato Baiano, em que é o atual bicampeão. Por isso, apostou tudo na Copa do Brasil, na qual nunca passou da etapa inicial.

Nas últimas quatro temporadas, o Atlético-GO abriu a Copa do Brasil com empate diante do Brusque-SC (1 a 1, em 2019), vitórias duplas sobre o União-MT (1 a 0 em 2020 e 3 a 0 em 2022) e triunfo contra o Galvez-AC (3 a 1) em 2021. O último tropeço na estreia se deu na Copa do Brasil 2018, quando foi derrotado e eliminado pelo Altos-PI (2 a 1).

O Dragão não enfrentava um clube baiano desde 2010, quando chegou à semifinal do torneio e foi eliminado pelo Vitória-BA – na 2ª fase, a equipe atleticana havia eliminado o Bahia. Com isso, depois de 13 anos, novamente decidiu vaga contra um time da Bahia. A diferença é que a partida foi no interior, em Alagoinhas.

Em campo, no Estádio Carneirão, o Atlético-GO reencontrou um velho conhecido – o atacante Adriano Michael Jackson, de 35 anos, que teve uma passagem apagada pelo Dragão em 2012, atuando 12 vezes sem marcar nenhum gol. Adriano deu algum trabalho à defesa atleticana na etapa inicial e foi substituído no segundo tempo.

Na verdade, a equipe rubro-negra teve dificuldades para conter algumas descidas da equipe da casa. Na melhor delas, Luca Alisson fez a conclusão, Ronaldo fez defesa difícil e a bola ainda tocou no travessão.

O Atlético-GO criou algumas chances de abrir o placar. Isso seria fundamental para segurar a pressão adversária, mas o Dragão teve de se contentar com o empate sem gols na etapa inicial.

Airton apareceu com perigo nos minutos iniciais, mas parou na intervenção de Fábio Lima. Luiz Fernando também teve boa chance, mas chutou para fora.

O técnico Eduardo Souza decidiu mudar a equipe no intervalo, ao trocar o atacante Daniel pelo meia-atacante Bruno Tubarão. Nos minutos iniciais, levou sufoco do Carcará, que sobrevoava a área do Dragão à espera da bicada fatal. No mergulho na área rival, Tubarão deu a resposta e por pouco não colocou o Dragão à frente no placar.

No jogo difícil, também entraram os laterais Luan Sales e Jefferson, nas vagas dos contundidos Rodrigo Soares e Rhaldney, respectivamente. Ronaldo, de novo, fez defesas salvadoras e a torcida do Carcará reclamou pênalti numa jogada em que a arbitragem marcou impedimento.

FICHA TÉCNICA

Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Caíque, Gilmar, Lucas Luan; Lucas Alisson (Robert), Jeferson (Leandro Sobral), Emerson, Mateus Sabiá, Gustavo (Gabriel Esteves), Adriano Michael Jackson (Leonel Garcia), Emerson (Paulinho). Técnico: Rodrigo Chagas

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares (Luan Sales), Lucas Gazal, Ramon Menezes (Emerson Santos), Moraes Júnior; Matheus Sales, Rhaldney (Jefferson), Shaylon; Airton (Igor Torres), Daniel (Bruno Tubarão), Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Antônio Carneiro (Alagoinhas-BA). Árbitro: Thiago Luís Scarascati (SP). Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP).