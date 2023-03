Atlético-GO leva vantagem recente nos clássicos do Goianão contra o Goiás

Desde 2019, período em que decidiram o título do Campeonato Goiano em duas temporadas (2019 e 2022), o que volta a ocorrer neste ano, Atlético-GO e Goiás disputaram 11 clássicos entre eles na competição. Neste recorte, o Dragão leva vantagem sobre o adversário, perdendo apenas uma vez, no dia 2 de março de 2019, quando o alviverde goleou o time rubro-negro por 3 a 0, na Serrinha.

Naquela última derrota no Estadual para o rival, o Atlético-GO sofreu gols de Raphael Vaz, Michael e Renatinho. Desde então, o rubro-negro não mais perdeu do rival no Goianão – são nove vitórias e um empate, nas quartas de final de 2021.

O primeiro clássico da decisão do Estadual será disputado no dia 2 de abril, data em que o Atlético-GO completa 86 anos de fundação.

Manter a escrita recente positiva é uma das metas atleticanas na terceira final entre os dois clubes desde 2019. Porém, a vantagem nos números não é decisiva, na opinião do volante Matheus Sales.

“Isso (estatística) acaba não entrando em campo. É final, são dois times grandes, não temos que ficar com este pensamento. Temos de nos preparar bem e chegar concentrados para esta final”, comentou o jogador atleticano.

Nas duas decisões recentes de título, desde 2019, o Atlético-GO obteve 100% de aproveitamento em quatro jogos – venceu por 3 a 0 e 1 a 0 em 2019 (Estádio Olímpico), e por 1 a 0 (Estádio Antônio Accioly) e 3 a 1 (Serrinha), ano passado.

Houve a disputa das quartas de final no Goianão 2021 – goleada atleticana (3 a 0 na Serrinha) e empate no Accioly (0 a 0). Os outros triunfos foram na 1ª fase do Goianão de 2019 (2 a 1 no Accioly) e de 2020 - 3 a 0 no Olímpico e 1 a 0 na Serrinha, este último disputado no dia 13 de janeiro de 2021, por causa da mudança do calendário do futebol brasileiro em função da pandemia do coronavírus.

GOLEADORES

Os goleadores atleticanos, nestes dez jogos pelo Goianão, foram Matheuzinho, Renato Kayzer, Jorginho, Marlon Freitas e Shaylon, todos com dois gols cada um. O atacante Nicolas,também com dois gols, é artilheiro do Goiás. Nesta decisão, Luiz Fernando e Nicolas, cada um com oitos gols, disputam a artilharia do Estadual.

Na atual temporada, no dia 15 de janeiro, o Dragão bateu de virada o Goiás por 2 a 1 – os gols foram de Nicolas (Goiás), Shaylon (pênalti) e Felipe Vizeu (em belo lance individual), todos marcados no segundo tempo. As duas equipes fizeram campanhas equilibradas, mas o alviverde fechou as três fases até agora com 38 pontos, contra 37 pontos do Atlético-GO.