Atlético-GO mantém base no início do Estadual, mas zaga tem nova dupla

O Atlético-GO, após duas rodadas do Goianão, praticamente não teve mudanças na formação que iniciou os jogos contra o Morrinhos, fora de casa, e o Goiás, no Estádio Antônio Accioly. O técnico Jair Ventura manteve a base de uma partida para outra, fazendo só uma modificação na zaga, no clássico de domingo (21).

Pedro Henrique foi substituído no decorrer do jogo da 1ª rodada por Adriano Martins, que foi titular no clássico e deixou boa impressão, ao lado de Alix Vinícius. Nos dois jogos, o Dragão não sofreu gols e a dupla de zagueiros foi elogiada.

Por isso, há boas chances de que a formação defensiva seja mantida contra a Aparecidense, nesta quarta-feira (24), em Aparecida de Goiânia.

No Estadual 2024, somente Atlético-GO e Goiás não foram vazados em duas rodadas. Depois do empate de 0 a 0 diante do alviverde, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, definiu a atuação da dupla Alix Vinícius e Adriano Martins como “perfeita”.

Os dois jogadores começaram a atuar juntos em Morrinhos e precisam mostrar serviço nas próximas partidas, pois Pedro Henrique, de 31 anos, e Luiz Felipe, de 30 anos, estão na briga pela titularidade. Luiz Felipe, novamente emprestado pelo Santos ao Dragão, fez trabalho físico rápido nesta segunda-feira (22).

Luiz Felipe foi o último jogador confirmado pelo clube para a temporada 2024. Ainda não tem data para a estreia. Roni, emprestado pelo Corinthians, e Maguinho, que rescindiu contrato com o Goiás, já participam dos treinos.

O atacante colombiano Mateo Zuleta e o meia uruguaio Alejo Cruz precisam ser regularizados e há a expectativa de que isso possa ocorrer antes da partida em Aparecida de Goiânia. (JJS)