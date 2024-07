Atlético-GO mira até seis reforços no início da janela de transferências

O Atlético-GO pretende reforçar o elenco com pelo menos seis contratações no início da janela de transferências da CBF, aberta a partir desta quarta-feira (10). Mesmo com prazo para contratar e regularizar até o dia 2 de setembro, a diretoria atleticana acelera os contatos e acertos com novos jogadores para que o técnico Vagner Mancini tenha mais opções até a virada do returno.

“Não temos mais tempo”, entende o presidente do clube, Adson Batista. “Será o mais rápido (contratações) possível”, acrescenta o dirigente. Sem fazer campanha convincente na Série A, na qual ocupa a penúltima posição, o clube vive ordem de acelerar o passo para que os reforços fiquem à disposição do técnico Vagner Mancini.

Até agora, quatro contratações estão certas e a quinta está a caminho. O atacante Joel Campbell, de 32 anos e que disputou três edições da Copa do Mundo, está acertado e só depende de alguns documentos para que possa embarcar para o Brasil e se apresentar ao Dragão. O que já está certo é que o Atlético-GO terá o atacante Janderson e o meia Jorginho (ambos retornam ao clube), o atacante venezuelano Jan Hurtado (já treina no clube) e o volante uruguaio Gonzalo Freitas, de 32 anos, do Montevideo Wanderes (Uruguai), que teve contratação acertada nesta terça-feira (9).

A sexta contratação está em fase de estudos. “Estamos avaliando com a comissão técnica”, afirmou Adson Batista. A avaliação é com relação à posição: o clube pode trazer mais um meia, um atacante ou um lateral.

Chama a atenção, no processo de contratações, a presença de estrangeiros. Adson Batista cita a dificuldade para encontrar bons jogadores brasileiros na Série A. “Os bons (jogadores) fizeram sete partidas”, alega o dirigente. O presidente do clube também não vê opções interessantes nas outras divisões do Brasileiro. Assim, o Dragão investe no mercado internacional e, caso Campbell seja confirmado, terá oito estrangeiros.

Além do costarriquenho, estão no clube os colombianos Rodallega e Yony González, os uruguaios Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e agora Gonzalo Freitas, o chileno Angelo Araos (se recupera de cirurgia no ligamento do joelho), o venezuelano Jan Hurtado.

O atacante colombiano Mateo Zuleta foi liberado pelo clube nesta terça-feira (9) e deve voltar ao clube de origem, o Leones, de Itagui (Colômbia).