Atlético-GO perde de virada para o Grêmio e se afunda cada vez mais na lanterna

O Atlético-GO continua a sina de clube em direção ao rebaixamento à Série B e sofreu outra derrota no Brasileirão na tarde deste sábado (26), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Dragão abriu o placar no primeiro tempo, fez boa atuação até meados da etapa complementar, mas não conseguiu segurar o Grêmio, que venceu de virada por 3 a 1.

Derek, atacante que não marcava gol há quase seis meses - fez um gol no dia 28 de abril -, abriu o placar para o Atlético-GO no rebote de um pênalti desperdiçado por ele. Porém, o talento individual do venezuelano Soteldo e os erros defensivos dos atleticanos permitiram a virada do Grêmio, com gols de Soteldo, Pepê e Villasanti.

O Dragão se mantém com 22 pontos, na lanterna da Série A, e volta a jogar somente no dia 6 de novembro, diante do Atlético-MG, em Goiânia.

A situação do Atlético-GO vai se encaminhando para o rebaixamento consumado já que o clube não pode mais alcançar 45 pontos neste Brasileirão. Com 22 pontos, só poderá chegar a 43 a partir de agora, se vencer todos os jogos. Os 45 pontos são uma espécie de ponto de corte histórico para escapar da degola.

O tricolor gaúcho aliviou a pressão que pairava sobre o clube após derrota no Grenal, para o Inter.

O jogo

O Atlético-GO, sem perspectivas de garantir permanência na Série A, preparou uma estratégia para tirar algum proveito do momento de pressão vividos pelo Grêmio, especialmente o técnico Renato Gaúcho. A torcida do clube gaúcho incentivou o time, mas cobrou mais vibração e competitividade.

Porém, a capacidade técnica do atual elenco está distante de equipes vitoriosas de outras temporadas do Grêmio. O Dragão se valeu desta situação inicialmente.

O técnico Umberto Louzer repetiu a formação com três volantes - Roni, Rhaldney e Gabriel Baralhas -, promoveu o retorno do atacante Luiz Fernando, manteve Derek no ataque e trouxe o uruguaio Alejo Cruz, antes improvisado na lateral esquerda, para jogar aberto pelo lado direito.

A equipe atleticana valorizou a posse de bola e, quando tinha de recuperá-la, tratava de adiantar a marcação.

Primeiro tempo

Poucas chances foram criadas no primeiro tempo pelos dois times. Foi numa saída de bola que o Grêmio cometeu o erro que o Atlético-GO esperava. O recuo de bola saiu torto. O goleiro Marchesin tocou para Jemerson, Gabriel Baralhas pressionou o zagueiro e o desarmou.

Na sequência, foi derrubado na área. Pênalti. Derek não fez boa cobrança, Marchesin conseguiu defender a penalidade, mas Derek aproveitou o rebote e abriu o placar - 1 a 0, aos 27 minutos.

Derek havia marcado o primeiro e único gol pelo Dragão no empate de 1 a 1 com o Inter, no dia 28 de abril, também em Porto Alegre. Ou seja, fez as pazes com as redes após cerca de seis meses. E na mesma cidade.

O Grêmio pressionu e empatou graças ao talento do venezuelano Soteldo. Após cruzamento, Soteldo dominou e chutou alto - 1 a 1, aos 40 minutos.

Segundo tempo

No segundo tempo, Umberto Louzer decidiu mexer. Ele trocou Rhaldney pelo venezuelano Matías Lacava. O Dragão cometeu erro de marcação e pagou por isso. Na bola atravessada na área, Pepê bateu forte e de primeira - Grêmio 2 a 1, aos 13 minutos.

Mesmo em desvantagem no placar, o Dragão voltou a pressionar o time gaúcho. Na melhor chance para empatar, Matías Lacava e Alejo Cruz fizeram boa jogada. Faltaram capricho, concentração e pontaria para Luiz Fernando, que não jogou bem e desperdiçou a chance aos 23 minutos.

Luiz Fernando foi substituído e completou três meses sem fazer gol.

Então, o Grêmio não perdoou e garantiu a vitória em casa. Outro lance de linha de fundo. Reinaldo tocou para trás e Villasanti apareceu para chutar de primeira - 3 a 1, aos 37 minutos, para a festa da torcida tricolor e um pouco de sossego para Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Grêmio: Agustin Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Pepê (Ronald), Monsalve (Edenílson); Soteldo (Pavón), Braithwaite (Arezo), Aravena (Cristaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe, Guilherme Romão (Shaylon); Roni (Gonzalo Freitas), Gabriel Baralhas, Rhaldney (Matías Lacava); Alejo Cruz, Derek (Jan Hurtado), Luiz Fernando (Janderson). Técnico: Umberto Louzer

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS)

Árbitra: Edina Alves Batista/SP (Fifa)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis/SP (Fifa) e Daniel Luís Marques/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Gols: Derek (27'/1ºT), Soteldo (40'/1ºT), Pepê (13'/2ºT) e Villasanti (37'/2ºT)