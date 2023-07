Atlético-GO perde para o Guarani e desperdiça chance de se aproximar do G4 da Série B

O Atlético-GO perdeu para o Guarani neste domingo (23) e desperdiçou a oportunidade de se aproximar da faixa de acesso (G4) da Segundona. No estádio Brinco de Ouro, o Dragão sofreu gol do atacante Derek no primeiro tempo, após cabeceio depois de jogada ensaiada em cobrança de falta. Foi o único gol do triunfo paulista por 1 a 0.

Com o resultado, o Atlético-GO segue sequência ruim longe de Goiânia. Como visitante, o time goiano tem uma vitória e não venceu nenhuma vez nas últimas seis partidas. A atual sequência é de três derrotas e três empates. Foi também a primeira derrota do Dragão sob comando do técnico interino Anderson Gomes, que tinha cinco vitórias e um empate nas seis partidas anteriores.

A equipe atleticana encerra o 1º turno com 27 pontos e ocupa a 11ª colocação da Série B. O Guarani, por sua vez, chega aos 32 pontos e segue na 6ª posição na tabela.

O próximo desafio do Atlético-GO será no sábado (29) que vem. O Dragão recebe o Sampaio Corrêa na abertura do 2º turno. A partida será disputada no estádio Antônio Accioly, a partir das 18 horas.

EQUILÍBRIO

A partida começou bem movimentada, intensa e bem jogada em Campinas-SP. O Atlético-GO começou melhor e conseguiu criar oportunidades após cruzamentos, do lado esquerdo e após cobranças de faltas na área bugrina. Aos poucos, o Guarani equilíbrio o jogo e passou a ter oportunidades para marcar.

VAR

Antes dos 30 minutos, o VAR revisou dois possíveis pênaltis para o Guarani. O primeiro foi aos 20 minutos, depois de uma dividida entre o zagueiro Alix Vinicius e o meia Bruninho. O árbitro Leandro Vuaden foi orientado a aguardar para reiniciar a partida, mas logo depois mandou o jogo seguir.

O outro lance foi aos 25 minutos. Na jogada. Heron e Alan Santos se agarram dentro da área e o zagueiro do Guarani caiu após levantamento após cobrança de falta. Novamente, o árbitro gaúcho foi orientar a aguardar revisão, mas nada foi marcado.

JOGADA ENSAIADA

O Guarani cresceu na partida depois da parada técnica. O técnico Umberto Louzer pediu que o time fosse mais intenso na saída de bola do Atlético-GO e passou a jogar mais no campo de ataque (defesa da equipe goiana). Em jogada de bola parada e ensaiada, a equipe da casa abriu o placar.

Aos 31 minutos, Mayk e Diogo Mateus tabela após cobrança de escanteio e a bola foi levantada na área. Derek, que ganhou disputa pelo alto contra Alix Vinicius e desviou de cabeça para abrir o placar no Brinco de Ouro.

NA TRAVE

Depois do gol sofrido, o Atlético-GO voltou a chegar com perigo em jogadas ofensivas. A melhor delas foi aos 43 minutos da etapa inicial. Depois de troca de passes, Shaylon bateu rasteiro com a perna esquerda e a bola caprichosamente bateu na trave esquerda do goleiro Douglas Borges.

QUASE O SEGUNDO

O início do segundo tempo em Campinas seguiu movimentado. O Guarani voltou no mesmo ritmo e quase ampliou a vantagem aos 6 minutos. Derek fez pivô dentro da área e deu belo toque para Isaque, em livre dentro da área bateu forte. A bola explodiu no travessão e caiu próximo da linha de gol, mas foi afastada pela defesa goiana.

RONALDO!

O Guarani manteve a tônica de aproveitar espaços que a defesa do Atlético-GO permitia e, aos 9 minutos, o atacante Derek recebeu dentro da área e foi derrubado por Bruno Tubarão. O árbitro Leandro Vuaden apontou para a marca da cal. O lance foi revisado por um possível impedimento do artilheiro bugrino na jogada, mas o VAR revisou e confirmou posição legal.

Na cobrança, Isaque bateu cruzado e o goleiro Ronaldo espalmou. No rebote, o meia do Guarani conseguiu finalizar novamente e acertou o travessão, de novo.

SENTIU

O Atlético-GO demorou para entrar no jogo na etapa final. O time goiano teve dificuldades para criar jogadas por meio de troca de passes, errou fundamentos em alguns lances ofensivos e só conseguiu chutar a gol no segundo tempo aos 20 minutos. No lance, Kelvin tabelou com Gustavo Coutinho e chutou cruzado. O goleiro Douglas Borges fez boa defesa para evitar o empate.

QUEDA DE RENDIMENTO

Com o passar dos minutos, a partida teve queda técnica. O jogo foi disputado sob forte sol em Campinas e nos 15 minutos finais o Guarani focou em se defender e entregou a bola para o Atlético-GO. O Dragão rondou a área bugrina e criou oportunidades após chutes de fora da área e após cruzamentos.

Com as substituições, os times tiveram alterações no modo de jogar. O técnico Umberto Louzer reforçou o sistema defensivo da equipe da casa, enquanto Anderson Gomes fez mudanças para tentar deixar o Dragão mais ofensivo.

Os minutos finais da partida foram de ataque contra defesa. O Atlético-GO insistiu na busca pela empate, manteve-se próximo da área do Guarani, mas não foi eficiente nas conclusões de jogadas ofensivas e o placar não voltou a ser alterado em Campinas.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 19ª rodada

Jogo: Guarani 1x0 Atlético-GO

Local: Brinco de Ouro (Campinas/GO)

Data: 23/7/2023

Horário: 11 horas

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden/RS

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel/RS e Michael Stanislau/RS

VAR: Diogo Carvalho Silva/RJ

1 GUARANI: Douglas Borges; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Lucas Araújo (Bernardo), Matheus Bueno, Isaque (Lucas Silva) e Bruninho (Wenderson); Derek (Bruno Mendes) e João Vitor. Técnico: Umberto Louzer.

0 ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius (David Braga), Lucas Gazal e Heron; Matheus Sales (Emerson Santos), Rhaldney (Daniel), Sillas (Léo Pereira) e Shaylon; Kelvin (Airton) e Gustavo Coutinho. Técnico: Anderson Gomes (interino).

Gol: Derek, aos 31 minutos do 1º tempo (Guarani)

Cartões amarelos: Derek, Bruninho, Matheus Bueno (Guarani), Sillas e Airton (Atlético-GO)

Público pagante: 6.674

Público total: 7.865

Renda: R$ 179.430,00