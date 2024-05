Atlético-GO planeja mês de reabilitação na Série A e vaga na Copa do Brasil

O Atlético-GO terá tempo para se preparar para a sequência de quatro jogos agendados para o restante do mês de maio. O rubro-negro espera tirar proveito da pausa até o domingo (12) da próxima semana, quando volta a atuar, diante do Cruzeiro, em casa.

Após conquistar dois bons resultados no Sul do País, por Série A e 3ª fase Copa do Brasil, e a partida contra o Juventude-RS ter sido adiada, o Dragão espera que maio seja um mês de reabilitação na elite nacional para deixar as últimas posições (G4) e garantir classificação à próxima etapa da Copa do Brasil, no confronto diante do Brusque-SC, em Goiânia.

Em maio, a equipe atleticana terá compromissos em casa, no Estádio Antônio Accioly, contra os seguintes adversários: Cruzeiro (dia 12, pela Série A), Brusque (dia 22, pela Copa do Brasil) e Corinthians (dia 25, novamente pela Série A). O único jogo como visitante no mês será em Salvador, diante do Vitória, no dia 18. O clube também aguarda, junto à CBF, a confirmação de nova data para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul-RS – a partida na segunda-feira (6) foi adiada por causa dos temporais que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Maio começou com triunfo (1 a 0) sobre o Brusque, em Joinville, no jogo de dia da Copa do Brasil. Luiz Fernando marcou o gol e se tornou o único jogador do elenco atual que balançou as redes nas três competições disputadas pelo Atlético-GO em 2024: no Goianão (onze gols), no Brasileirão (um gol sobre o Flamengo) e na Copa do Brasil (na vitória sobre o Brusque).

Luiz Fernando continua se destacando pelo time. Tem 13 gols neste ano e deu quatro assistências na temporada. O jogador vai se aproximando dos 19 gols marcados no ano passado. É responsável por 25% dos 53 gols do Dragão em 2024.

O Talismã cria a expectativa de voltar a ser decisivo na agenda de maio. O Dragão tem um ponto na Série A – empatou com o Inter (1 a 1) – e precisa vencer pela primeira vez na elite para dar sinais de reação. A projeção é de que possa buscar duas vitórias em casa, sobre Cruzeiro (7 pontos na Série A, mas em processo de transição de gestão após o investidor do clube, Ronaldo Fenômeno, ter negociado o controle acionário da Raposa) e Corinthians (4 pontos na Série A, se vê pressionado pela torcida e em fase de críticas ao goleiro e ídolo Cássio, que está na reserva). No único confronto fora, o time atleticano espera equilibrar forças com o Vitória (também soma 1 ponto na Série A).

Nas partidas, o técnico Jair Ventura deve buscar alternativas no sistema tático. Depois de mudar o posicionamento do time diante do Inter, ao escalar o lateral direito Maguinho mais adiantado, no lugar do uruguaio Alejo Cruz, o treinador fez a opção pelo meia Danielzinho, no lugar de Maguinho, na vitória sobre o Brusque. Ao utilizar estas formações, o Dragão se reabilitou e voltou a conquistar bons resultados.

Na próxima semana, a comissão técnica intensifica a preparação para medir forças com o Cruzeiro. O final de semana será de folga para o elenco. Jair Ventura espera ter duas novas opções: o atacante colombiano Yony González, em fase de recuperação de lesão de ligamentos no ombro, e o volante Gustavo Campanharo, que pode ser escalado como meia, ainda não fez a estreia e teve de passar por tratamento de dores no joelho.