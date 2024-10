Atlético-GO pode igualar pontuação do 1º turno na Série A

Reabilitado após a vitória (1 a 0) sobre o Fluminense, mas ainda na lanterna da Série A com 21 pontos, o Atlético poderá igualar nesta quinta-feira (3) a campanha que fez no 1º turno. Para isso, precisa vencer o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, no interior catarinense.

Até agora, no returno, o Dragão somou nove pontos, enquanto no turno inicial, conquistou 12 pontos - foram dois triunfos e seis empates. No 2º turno, o time atleticano não empatou nenhuma vez (três vitórias e seis derrotas).

Um resultado positivo fora de casa melhora a campanha rubro-negra no returno e na elite nacional, pois chegaria a 12 pontos na segunda metade da competição nacional e 24 pontos na soma total.

Mais do que isso, ganhar do Criciúma significa ter sobrevida na Série A. O Dragão poderá se aproximar de concorrentes na parte baixa da tabela e até ultrapassar temporariamente um deles, o Cuiabá, com 23 pontos e um jogo a menos que o Dragão, o que tiraria o time goiano da lanterna pela primeira vez desde a 17ª rodada, quando foi o 19º colocado.

Para isso ocorrer, além da vitória sobre o Criciúma, o Dragão tem de torcer para que o Cuiabá não vença o São Paulo. Os times vão se enfrentar na Arena Pantanal, no sábado (5).

Neste 2º turno, o Atlético-GO teve três triunfos (contra Inter, Juventude e Fluminense) e se vê com condições de elevar a pontuação faltando dez partidas para o fim da Série A.

O time rubro-negro tem, como obrigação, superar a pior campanha dele na Série A - 30 pontos, obtidos em 2012, quando acabou rebaixado à Serie B. “É o que queremos. Como jogador, tenho de acreditar. Parece impossível, mas acredito muito”, destacou o volante Roni, que voltou ao time na vitória (1 a 0) sobre o Fluminense, no domingo (29), e pode seguir na formação titular diante do Criciúma, nesta quinta.

Para se manter com chances mínimas de evitar o rebaixamento à Série B 2025, o Atlético-GO mede forças com um dos rivais durante a Segundona do ano passado.

Na atual temporada, o Dragão perdeu para o Criciúma, de virada, no turno inicial, por 2 a 1, no dia 19 de junho, em jogo que foi uma espécie de divisor de água para o clube goiano - logo depois, o técnico Jair Ventura foi demitido após quase 11 meses de trabalho.

Desde então, o Dragão teve no comando o auxiliar Anderson Gomes (da comissão técnica do clube, foi interino), Vagner Mancini (saiu após sete jogos sem vencer) e Umberto Louzer (ele tenta recuperar o bom futebol e a competitividade do time atleticano).

Umberto Louzer terá alguns desfalques em Criciúma, como o goleiro Ronaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral esquerdo Guilherme Romão, que foi punido com suspensão de 90 dias após julgamento, na sexta-feira (27), do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por “conduta violenta” contra a arbitragem após empate (1 a 1) com o Bahia, no Accioly.

O atacante uruguaio Emiliano Rodríguez, que também foi punido com 90 dias de suspensão no mesmo julgamento, rescindiu contrato com o clube goiano e não atua mais pelo Atlético-GO. Ele disputou 36 jogos e marcou oito gols pelo Dragão.

No lugar de Guilherme Romão, Alejo Cruz será mantido. Uma opção de retorno é o costa-riquenho Joel Campbell, após suspensão por três cartões amarelos. O substituto de Ronaldo será o goleiro Pedro Rangel.