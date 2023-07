Atlético-GO prepara ‘pacote de contratações’ para a sequência da Série B

O presidente Adson Batista disse, nesta terça-feira (4), que o Atlético-GO deve acertar com um pacote de contratações para a sequência da Série B. A declaração foi dada por ele em entrevista à Rádio Bandeirantes. Segundo o dirigente, o objetivo no mercado é reforçar o Dragão em quase todas as posições de linha.

“O Atlético-GO está finalizando um pacote de contratações, que vai ao meu ver agregar muito. Meu perfil é de trabalhar com jogadores com mais saúde e acredito que vamos fazer um grande 2º turno. O time tem seus valores, mas as pessoas só analisam o momento”, afirmou Adson Batista sobre críticas ao atual elenco.

Ele afirmou que quer contratar mais um zagueiro, outro lateral esquerdo, “opções de volantes e meia” e estuda a chegada de “mais atacantes de lado”. A lateral direita deve ser a única posição de linha sem reforço. “O (Bruno) Tubarão é nosso coringa e um dos principais jogadores, não vejo problema ali. O Atlético-GO vai ter todos os setores reforçados”, salientou Adson Batista.

Na lateral direita, Rodrigo Soares é titular absoluto e retornou aos treinos nesta semana após lesão muscular que afastou o atleta dos últimos seis jogos da equipe. Na ausência dele, Emerson Santos (improvisado), Renan Silva e Bruno Tubarão (improvisado) foram escolhidos pelo técnico Alberto Valentim. O meia foi o que mais se destacou.

Chegam com 'sequência de jogos'

Adson Batista disse que os jogadores que serão contratados chegam com “sequência de jogos” e indicou que a única exceção neste sentido pode ser o atacante Renato Kayzer. O atleta de 27 anos usa as dependências do Dragão para se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles. Ele atua pelo Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, emprestado pelo Fortaleza. Se acertar com o clube goiano, será via empréstimo junto ao time tricolor.

“(Os reforços) Serão jogadores que estão vindo com sequência de jogos, com exceção do Renato Kayzer, que tem grande possibilidade de ficar aqui. Está treinando muito forte, é um jogador ambientado e com vontade de recuperar a carreira dele. Vamos ter opções e o Atlético-GO vai fazer um 2º turno diferente”, cravou Adson Batista.

Ainda em busca de reforços, o Atlético-GO volta a campo na sexta-feira (7) para a disputa da 16ª rodada da Série B. O Dragão encara o Novorizontino, a partir das 19 horas, no estádio Jorge De Biasi.