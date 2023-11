Atlético-GO pretende manter base do acesso para a temporada de 2024

O Atlético-GO planeja manter a base do elenco que conquistou o acesso à Série A para iniciar a próxima temporada. A partir do elenco que permanecer, o clube vai trabalhar para contratar mais jogadores para começar o próximo ano.

A diretoria vai trabalhar para renovar os contratos daqueles que interessam e vai procurar no mercado peças que possam se encaixar no perfil atleticano. O Atlético-GO vai atrás de atletas em busca de projeção, dentro da média salarial paga pelo Dragão e que queiram bater as metas traçadas para 2024, que são brigar pela conquista do tricampeonato inédito do Goianão, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil e manter o Dragão na elite nacional.

“Vou tentar manter uma base. É este o objetivo”, adiantou o presidente do Atlético-GO, numa segunda-feira de muita movimentação no clube após o acesso. O dirigente não adiantou quantos jogadores devem permanecer, pois há os que interessam e têm os contratos no fim. “Primeiro, preciso ver quem fica”, disse o presidente do Dragão, Adson Batista, que fecha 2023 com o quarto acesso dele na gestão do futebol do clube. O Atlético-GO conseguiu subir da Série B em 2009, 2019 e 2023 (em 4º lugar) e em 2016 (campeão).

Entre os jogadores que se recuperam de contusões, alguns que eram da base e treinaram nos últimos meses no elenco profissional e os que estavam à disposição da comissão técnica, há 35 atletas. São 18 com contratos para o próximo ano e 17 que terão os vínculos encerrados no final desta temporada. Além deles, há os emprestados a outras agremiações, mas cada caso será analisado posteriormente.

Adson Batista não revelou uem interessa ao Atlético-GO para renovação. Mas, entre eles, estão os zagueiros Alix Vinícius e Luiz Felipe, o meia Shaylon e os atacantes Gustavo Coutinho (artilheiro da Série B com 14 gols) e Matheus Peixoto (autor de quatro gols, o último deles fechou a campanha do acesso, na goleada de 3 a 0 sobre o Guarani).

Alix Coutinho e Gustavo Coutinho pertencem ao Fortaleza, foram emprestados com os direitos econômicos estipulados, estão valorizados no mercado e será preciso negociar o empréstimo ou a aquisição dos porcentuais com a diretoria do Fortaleza. Luiz Felipe foi cedido pelo Santos, mas se mostrou interessado na permanência, desde que haja acordo entre Atlético-GO, Santos e os representantes dele.

Caracterizado pela regularidade nos dois anos de clube, Shaylon disse após o acesso à Série A que ficará sem contrato no fim da temporada e espera pela negociação para renovar. “Como já falei, sou muito feliz aqui (Atlético-GO). Tenho gratidão por tudo o que vivi aqui, são momentos marcantes nos dois anos”, destacou o jogador, após o acesso, ao lado do pai, Jacir Cardozo.

Shaylon jogou 108 vezes em dois anos, fez 21 gols, é bicampeão do Goianão, conquistou o acesso, chegou à semifinal da Copa Sul-Americana e, ano passado, sofreu com o rebaixamento no Brasileirão. Agora, ajudou a levar o Dragão está de volta à elite nacional.

Valorizados no mercado

Há jogadores com contrato também valorizados no mercado, como o goleiro Ronaldo e o atacante Luiz Fernando, ambos de 27 anos, campeões do Goianão e destaques no acesso à Série A. A diretoria sabe que não será fácil segurá-los. Durante a Série B, Adson Batista revelou que tem recebido sondagens de interessados em Ronaldo, goleiro em fase de evolução técnica. Luiz Fernando fecha 2023 com 19 gols (dez no Estadual e nove na Série B), na melhor temporada da carreira dele. O atacante também já foi procurado por clubes do exterior.

Adson Batista também vai trabalhar para “reforçar” o departamento de futebol em 2024. Desde a saída do coordenador Rafael Cotta, em meados do ano passado, a função está vaga no clube. “Há esta possibilidade de trazer um observador técnico. Ou melhor, um profissional com perfil para ser coordenador técnico”, delineou o dirigente.