Atlético-GO quer anunciar novo técnico antes do final do 1º turno da Série B

O Atlético-GO pretende anunciar a chegada de um novo técnico antes do final do 1º turno da Série B, mas a tendência é que um novo treinador só faça sua estreia diante do Guarani, fora de casa, na última rodada desta primeira metade da competição nacional.

Segundo o presidente Adson Batista, o interino Anderson Gomes deve comandar o Atlético-GO nos jogos contra Sport, nesta sexta-feira (14), e diante do Mirassol, na quarta-feira (19). A proximidade de datas entre as partidas é um fator considerado pelo dirigente atleticano, apesar da sequência ocorrer em Goiânia.

“Estou querendo ter uma estratégia de deixar esses dois jogos (contra Sport e Mirassol) para a nossa comissão (permanente), posteriormente quero apresentar um novo treinador”, explicou Adson Batista, que vê os jogos como boa oportunidade para o Atlético-GO reagir e iniciar uma sequência de vitórias.

Antes mesmo de demitir o técnico Alberto Valentim, o dirigente frisou em mais de uma ocasião que um dos problemas do Atlético-GO na Série B é a falta de regularidade.

O Dragão não vence jogos seguidos desde o começo da competição nacional - foram três vitórias entre as rodadas 4 e 6 - e só venceu uma partida nas últimas dez disputadas, sendo três empates desde o triunfo de 1 a 0 sobre a Ponte Preta na 13ª rodada.

Anderson Gomes chegou ao Atlético-GO no ano passado. Ele integrava a comissão técnica de Eduardo Barroca e recebeu convite para integrar a comissão técnica permanente do clube. Desde então, comandou o Dragão em quatro ocasiões e possui 100% de aproveitamento.

No ano passado, Anderson Gomes comandou o Dragão na Sul-Americana na vitória de 1 a 0 sobre o Antofagasta, do Chile. Na atual temporada, esteve à frente da equipe em dois jogos no Goianão e uma na Série B: vitórias sobre Iporá (7 a 1, pela volta das quartas de final) e Aparecidense (2 a 1, duelo de ida da semifinal), além do triunfo de 2 a 1 sobre a Chapecoense, na 4ª rodada da competição nacional.

O Atlético-GO busca o quarto treinador na temporada. O Dragão começou o ano com Eduardo Souza, depois foi comandado por Mozar e por último pelo técnico Alberto Valentim. Entre as demissões dos treinadores, Anderson Gomes assumiu de maneira interina.