Atlético-GO recebe propostas do Cruzeiro por Rato e Dudu

Depois de levar por empréstimo e contratar em definitivo o zagueiro Oliveira na atual temporada, o Cruzeiro formalizou propostas ao Atlético-GO para reforçar o elenco com o lateral direito Dudu, de 25 anos, e o atacante Wellington Rato, de 30 anos.

Campeão da Série B do Brasileiro, o clube mineiro pretende adquirir uma parte dos direitos econômicos de Wellington Rato, cujo contrato termina no final do próximo ano (o percentual não foi revelado), e deseja ter Dudu por empréstimo (a quantia a ser paga ainda está sob sigilo).

A informação é do portal Superesportes, de Minas Gerais. As propostas não foram consideradas interessantes pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Os dois jogadores estão valorizados no mercado nacional e também interessam a outros clubes. Rato está nas listas do Vasco e São Paulo.

O atacante fechou a temporada com 70 atuações, 15 gols marcados e completou 100 jogos pelo Dragão. Neste ano, esteve no radar do futebol japonês, em que atuou em 2021, pelo V-Varen Nagasaki.

Dudu teve uma lesão no ligamento de um dedo do pé e ficou fora de alguns jogos importantes, falhou defensivamente em partidas decisivas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas se recuperou no final do ano e marcou o último gol atleticano em 2022, no empate de 1 a 1 contra o América-MG.