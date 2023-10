Atlético-GO se consolida no G4 e é cauteloso com possibilidade de brigar por título

A vitória de 3 a 1 do Atlético-GO sobre o ABC-RN, na noite desta quinta-feira (19), ratificou a arrancada do clube na Série B, na qual alcança uma sequência de cinco triunfos seguidos, consolidando a equipe no G4. O Dragão teve tranquilidade para vencer no Estádio Antônio Accioly, que teve o segundo maior público na temporada – 12.044 pessoas.

O rubro-negro soma 59 pontos, vai se fortalecendo na buscar pelo acesso à Série A e vira as atenções para o clássico contra o Vila Nova, no dia 28, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Na sua casa, a torcida atleticana fez a festa com os gols de Kelvin, aos 3 minutos do primeiro tempo, Gustavo Coutinho, aos 6, e Gabriel Baralhas, aos 39 do segundo tempo, enquanto Paulo Sérgio descontou aos 36 minutos da etapa final.

A celebração pela vitória logo ganhou o tom da rivalidade entre o Atlético-GO e o Vila Nova, próximo adversário do Dragão no dia 28. Os atleticanos respiram o clássico, celebrando a virada nas posições na tabela e nos números. O Vila, que foi G4 na maior parte do 1º turno, se encontra agora 8 pontos dos atleticanos – 59 a 51 pontos para o rubro-negro. Há prenúncio de que o clima de rivalidade movimentará o próximo clássico.

O Vila Nova vive fase ruim neste returno e ficou mais distante do acesso após a derrota para o Tombense-MG nesta quinta-feira (19), por 2 a 1.

“Vamos para o clássico na casa do adversário com muita confiança. Vamos respirar o clássico, nos concentrar. É um jogo de rivalidade, o Atlético-GO vai competir, respeitar o Vila”, destacou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Manter a pegada

O dirigente também espera o time atleticano mantendo a pegada dos últimos jogos no returno, nos quais obteve cinco vitórias seguidas. “Nosso 2º turno é invejável”, definiu o dirigente atleticano, que remontou o elenco na virada dos dois turnos, trouxe o técnico Jair Ventura e houve a reviravolta no returno.

Adson Batista falou que, por causa de declarações das duas partes na imprensa e de entreveros no clássico do 1º turno (empate de 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly), o clima ficou mais tenso. “Espero o Atlético-GO jogando futebol, competindo. O Vila é um grande adversário. Houve alguns excessos”, reconheceu o dirigente atleticano.

No clássico passado, houve desacordos em relação à possibilidade de que o jogo pudesse ter duas torcidas. Depois, no jogo, o Dragão vencia por 1 a 0, mas o Vila Nova empatou nos acréscimos. As comemorações de dirigentes do clube alvirrubro, dentro de uma cabine no Accioly, geraram polêmicas entre as partes.

O Atlético-GO pode até brigar pelo título da Série B, mas opta pela discrição ao comentar a possibilidade. O tom de dirigentes e comissão técnica é de reforçar que o líder Vitória (61 pontos) é favorito ao título.

O técnico Jair Ventura curte a boa fase. “O Atlético-GO segue com o único objetivo, que é o acesso”, frisou o treinador, que viu “ansiedade” do time em definir logo a vitória sobre o ABC. A equipe abriu o placar, mas não diminuiu a ansiedade. Segundo ele, a partir do gol de Kelvin, o time “ficou ansioso para o jogo acabar”. Porém, elogiou a atuação e a conquista da vitória em casa.