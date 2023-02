Atlético-GO se reabilita, vence o Morrinhos e se classifica às quartas do Goianão

Mostrando desenvoltura e mais ousadia no segundo tempo, o Atlético-GO se reabilitou da derrota sofrida no clássico para o Goiânia ao vencer o Morrinhos, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Antonio Accioly. O Dragão acelerou o ritmo na etapa final e chegou à vitória com gols de Shaylon (pênalti) e Airton (cabeça), garantindo a vice-liderança e a classificação à próxima fase, com 19 pontos.

No jogo, o momento mais tenso e chamativo foi protagonizado pelo volante Roger Goiano, de 36 anos. O jogador do Morrinhos caiu no gramado no começo do segundo tempo, recebeu atendimento médico durante cerca de dez minutos e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo). Logo depois, ele enviou mensagem por áudio e passou tranquilidade. Ele teve mal estar e causou preocupação.

Ainda sentindo os efeitos da derrota para o Goiânia no clássico de domingo (5), o Atlético-GO precisava se recompor para a sequência do Estadual. O técnico Eduardo Souza fez mudanças e voltou a utilizar a melhor formação com o que tem em mãos.

Luiz Fernando atuou centralizado no ataque e participou de alguns lances, mas, no melhor deles, teve o gol de calcanhar anulado porque estava em impedimento. Moraes Júnior mostrou desenvoltura como segundo volante e arriscou chutes de fora da área. Nas melhores oportunidades no primeiro tempo, quem apareceu com segurança foi o goleiro Marcos Daniel, do Morrinhos.

O Dragão se mostrou distante da equipe que venceu o Goiás (2 a 1) e empatou com o Vila Nova (2 a 2). Nesta terça-feira (8), passou a viver outra situação – a de time que deixou para trás a liderança, agora em poder do Goiás após a vitória sobre o Goianésia (2 a 0, e tenta recuperá-la. Ao mesmo tempo, viu o algoz do fim de semana, o Goiânia, levar uma goleada para o Crac, em Catalão, por 3 a 0.

A equipe atleticana jogou no campo do Morrinhos na etapa inicial, mas mostrou que precisa evoluir e recuperar o bom futebol das rodadas iniciais para entrar firme nas quartas de final e iniciar a Copa do Brasil, diante do Atlético-BA, de Alagoinhas.

Gols

Jefferson recebeu terceiro cartão amarelo e foi substituído por Daniel. Moraes Júnior voltou para a lateral esquerda e, na primeira participação na etapa final, sofreu pênalti logo a 1 minuto.

Houve o incidente com Roger Goiano. Entre os primeiros socorros médicos e a entrada da ambulância no gramado, foram dez minutos de paralisação.

Após atendimento ao jogador do Morrinhos, Shaylon fez a cobrança da penalidade e abriu o placar -1 a 0, aos 11 minutos.

Mais tranquilo, o Dragão ampliou. Luiz Fernando e Tubarão trabalharam o lance. No cruzamento, Airton acertou o cabeceio – 2 a 0, aos 14 minutos. O time atleticano perdeu mais chances e não conseguiu ampliar o placar.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Gazal, Jefferson (Daniel); Rhaldney, Moraes Júnior (Guilherme), Shaylon; Airton (Thiago Medeiros), Luiz Fernando, Bruno Tubarão (Kelvin). Técnico: Eduardo Souza

Morrinhos: Marcos Daniel; Denilson (Jabu), Allef Nunes, Wallinson, Marquinho (Luciano); Roger Goiano (Cristian), Hugo, Marcus Vinícius Chocolate; Roniel (Vinícius), Caíque, Nathan (Alef Leite). Técnico: João Dreison (interino)

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso. Assistentes: Bruno Pires e Jordana Pereira Batista. Gols: Shaylon (pênalti) aos 11 minutos do 2º tempo., Airton aos 14’.