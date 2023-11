Atlético-GO tem alvos para renovação na formatação do elenco; veja situação de cada um

Dos 17 jogadores do Atlético-GO que ficam sem contrato neste fim de semana temporada, alguns são alvo do interesse do clube para renovação e permanência para 2024. Após o acesso à Série A, conquistado na última rodada da Série B no último sábado (25), o trabalho do clube se volta para a formatação do elenco para o próximo ano.

Em conversa sobre perfil do elenco, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, entrega uma característica que buscará nas contratações: experiência na Série A. É o caso, por exemplo, do atacante Matheus Peixoto, que é alvo do interesse do Dragão para permanecer, mas a negociação tem desfecho difícil - o jogador de 28 anos teria proposta do futebol japonês.

“Estamos fazendo acertos nesse momento. Temos interesse em alguns jogadores. Está certo hoje quem tem contrato”, resumiu o dirigente.

Propostas de fora podem atrapalhar as conversas com o meia Shaylon, que foi destaque do Dragão nos dois últimos anos. Jogadores jovens que pertencem a outros clubes, como o lateral esquerdo Lucas Esteves e o zagueiro Alix Vinícius, também têm acerto mais difícil.

Além de Matheus Peixoto, Gustavo Coutinho é o outro atacante cuja permanência interessa ao Atlético-GO, mas pode receber propostas por causa do destaque na temporada. O atacante foi artilheiro da Série B, com 14 gols marcados. A boa relação do clube goiano com o Fortaleza pode ajudar na negociação.

Quem deve permanecer é o goleiro Diego Loureiro, que disputou a temporada atual emprestado pelo Botafogo e foi reserva de Ronaldo durante quase todo o ano. A exceção foi o breve período em que foi escolhido por Alberto Valentim para assumir o gol do Dragão. Não deu certo e logo Ronaldo retomou o lugar no time.

O entendimento no Atlético-GO é que Diego Loureiro tem boa liderança e pode agregar ao elenco. Ronaldo segue no clube (tem contrato) depois de terminar a temporada em alta.

A negociação com o zagueiro Luiz Felipe vai demorar pelo menos até a segunda semana de dezembro. O clube busca escapar do rebaixamento e vai passar por eleição dia 9 de dezembro. Isso interfere nos bastidores.

A permanência de Matheus Sales é possível e a de Rodrigo Soares, pouco provável. O zagueiro Lucas Rocha não fica e o meia Araos ainda tem situação indefinida e passa pela última fase de recuperação de lesão.

COMO FICA O ELENCO

Veja quem tem contrato e quem não tem

Contratos em vigor:

Goleiros: Ronaldo e Denivys

Laterais: Bruno Tubarão, Igor Ribeiro, Renan Silva, Guilherme

Zagueiros: Lucas Gazal, Heron, João Victor, Igor Ribeiro

Volantes: Gabriel Baralhas, Rhaldney

Meias: Sillas, Dodô

Atacantes: Airton, Luiz Fernando, Daniel, Kelvin

Contratos no fim:

Goleiro: Diego Loureiro

Laterais: Rodrigo Soares e Lucas Esteves

Zagueiros: Emerson Santos, Alix Vinícius, Luiz Felipe, Lucas Rocha

Volantes: Matheus Sales, Renato, Marcos Serrato

Meias: Shaylon, David Braga, Sammuel, Ángelo Araos

Atacantes: Gustavo Coutinho, Matheus Peixoto, Matheus Régis



Emprestados:

Jefferson (para o Vasco, até fim do Carioca), Léo Pereira e Ramon Menezes (para o CRB-AL), Luan Sales (para o América-RN) e Arthur Henrique (São Bernardo-SP, até o fim do ano)