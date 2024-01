Atlético-GO tem base titular de 2023 para iniciar temporada

O Atlético-GO conquistou o acesso à Série A 2024, mas perdeu parte da base que ficou em 4º lugar na Série B 2023. Metade da equipe titular deixou o clube, outra metade se prepara para iniciar a temporada e há uma dúvida quanto à permanência de um dos mais regulares jogadores do time, o meia Shaylon. O vínculo do jogador termina no dia 24 e ele ainda não acertou a permanência no Dragão.

Pelo menos cinco atletas que fecharam a Segundona nacional atuando no time titular regularmente fazem parte do elenco atual: o capitão e goleiro Ronaldo, o lateral direito Bruno Tubarão, o zagueiro Alix Vinícius, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Luiz Fernando.

Entre os titulares, saíram o zagueiro Luiz Felipe (retornou ao Santos), o lateral esquerdo Lucas Esteves (emprestado pelo Palmeiras), o volante Matheus Sales (não renovou) e os atacantes Kelvin e Gustavo Coutinho. O técnico Jair Ventura terá de formar a nova equipe a partir da base anterior, a metade que permaneceu.

O treinador terá o acréscimo dos jogadores que estão acertados e já iniciaram a pré-temporada, como o zagueiro Pedro Henrique, o lateral esquerdo Guilherme Romão, os meias Julián Palacios e Alejo Cruz, os atacantes Mateo Zuleta, Thayllon e Vagner Love, experiente goleador que é a principal contratação do clube.

Vagner Love tem 39 anos, disputou 53 jogos ano passado e chega para reforçar o time no Goianão, na Copa do Brasil e na Série A. O clube também anunciou que o meia chileno Ángel Araos, recuperado de lesão e cirurgia no joelho, acertou a renovação por mais dois anos.

Isso não quer dizer que Ronaldo, Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Gabriel Baralhas e Luiz Fernando serão titulares do Atlético-GO em 2024, mas já é um bom começo na opinião do ex-jogador e técnico da equipe master do Dragão, Jander Marçal.

“É uma base boa para começar o ano e penso que esses jogadores vão dar sustentação aos que estão chegando”, avaliou o ex-jogador. Ele considera que a chegada da Alix Vinícius, ano passado, “ajudou a consertar a defesa” e que, encaixado na equipe, poderá se destacar ainda mais em 2024.

Além dele, Gabriel Baralhas e Luiz Fernando são jogadores identificados com o Atlético-GO, têm perfil de Série A e também serão fundamentais para o time a ser formado em 2024.

Jander Marçal enxerga a presença de Vagner Love como importante para dar mais experiência à equipe, com a especialidade de “fazer o pivô e marcar gols”, assim como Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B com 13 gols, mas com outras características. Aí, na visão do treinador do time master, viria o complemento para formar um sistema ofensivo forte e competitivo: a renovação de Shaylon. “Shaylon joga mais curto, tem o passe bom e seria proveitoso para jogar ao lado do (Vagner) Love e do Luiz Fernando”, disse Jander.

Outro detalhe é que o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou recentemente que não pretende formar um elenco numeroso de atletas. Para o dirigente, o planejamento é ter duas opções para cada posição. Depois da chegada de dois goleiros, o clube deve trazer um zagueiro e um ou dois volantes para a disputa do Goianão.