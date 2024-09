Atlético-GO tem inspiração no passado para vencer o Corinthians em Itaquera

Bons exemplos podem inspirar mudanças, mesmo que a situação seja de adversidade. O zagueiro Gilvan, de 34 anos, vivenciou momento parecido ao que o Atlético-GO atravessa na atual edição da Série A. O Dragão é o lanterna do Brasileirão, com 18 pontos, e enfrenta na tarde deste sábado (21) o Corinthians, em São Paulo, na Neo Química Arena.

A fase do time atleticano não é boa, pois tem 97,3% de risco de ser rebaixado, conforme probabilidade do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para melhorar as chances, precisa vencer o time paulista neste final de semana. Gilvan, ex-jogador do Dragão, acredita que é possível.

Há sete anos, era mais ou menos o mesmo cenário que o Atlético-GO encarava antes de enfrentar o Corinthians. O Dragão virou o turno com 12 pontos, ganhou do Coritiba (1 a 0) e perdeu para o Flamengo (2 a 0) antes do duelo contra os paulistas.

Pela 22ª rodada, no dia 26 de agosto, o Dragão jogou leve e surpreendeu o Corinthians (1 a 0), no mesmo local onde jogará sábado (22). Gilvan fez o gol da vitória com cabeceio certeiro, fora do alcance do então goleiro Cássio, que hoje defende o Cruzeiro.

“Foi um gol especial, o primeiro que fiz pelo Atlético-GO e por ser a minha primeira participação na Série A”, lembrou o zagueiro, que está em Natal, após disputar a Série D pelo América-RN.

Naquele ano, o Dragão fez uma das melhores campanhas de turno do clube na Série A e somou 24 pontos no returno. Se tivesse melhor desempenho no 1º turno, poderia ter evitado o descenso à Série B 2018.

Antes da partida contra o Corinthians em 2017, Gilvan se recorda de que o técnico João Paulo Sanches e o então diretor de futebol – agora presidente, Adson Batista – passaram confiança ao elenco.

“Disseram que deveríamos jogar leves. Foi o que fizemos, vencemos o Corinthians e fizemos uma excelente campanha no 2º turno”, citou Gilvan.

Na visão dele, “jogar leve” é fazer fluir o futebol que o time pode apresentar, ter confiança e ser pontual quando tiver as chances de gols. “Nosso time mostrou que tinha potencial”, frisou Gilvan.

Ele entende que a equipe atual também precisa “jogar leve”, acreditar que pode ter bons resultados e buscar a reação, mesmo que com chances pequenas de permanência na Série A.

Gilvan elogiou jogadores que atuaram com ele, como Jorginho (se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles), Luiz Fernando (goleador do clube) e Guilherme Romão (lateral esquerdo).

Na Neo Química Arena, o Dragão obteve bons resultados, como o empate (1 a 1) na Série A 2020, as vitórias na rodada inicial da Série A 2021 (1 a 0) e na Copa do Brasil (2 a 0, com o time paulista comandado pelo técnico Sylvinho). Mas também amargou, nas quartas de final da Copa do Brasil 2022, a eliminação após a goleada de 4 a 1, em virada no confronto, pois havia vencido o jogo de ida por 2 a 0.