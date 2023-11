Atlético-GO tem semana de mobilização para rodada final da Série B

O Atlético-GO não depende apenas dele para conquistar o acesso à Série A. Numa combinação bem simples, o Dragão (61 pontos) precisa da vitória sobre o Guarani, no Estádio Antônio Accioly, e de que Vila Nova (61 pontos, mas com um triunfo a mais, que enfrenta o ABC-RN, em Natal) ou Juventude (62 pontos, cujo adversário será o Ceará, em Fortaleza) não vença. Para alcançar uma das vagas à elite nacional, o clube inicia a semana de mobilizações, internamente e com os torcedores. Tudo isso para superar o impacto negativo da goleada sofrida para o Mirassol-SP (4 a 1) e para gerar uma atmosfera de otimismo entre os atleticanos.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, abriu a semana se reunindo nesta segunda-feira (20) com a comissão técnica e o elenco. O dirigente fez cobranças, mas também procurou passar confiança. Ele deve também chamar para conversas reservadas os principais líderes do elenco, como o goleiro Ronaldo, o volante Gabriel Baralhas, o meia Shaylon, os atacantes Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Isso é rotina no Dragão às vésperas de jogos decisivos, mas Adson Batista deve intensificar os diálogos internos nesta semana.

Ao mesmo tempo, o departamento de marketing e comunicação vai fazer um trabalho mais próximo aos torcedores. A intenção é manter a mobilização junto aos grupos organizados e lideranças da torcida para o jogo decisivo. Em Mirassol (SP), apesar da distância de 540 km de Goiânia, cerca de mil atleticanos foram ao Estádio José Maria de Campos Maia. A meta é manter esta rede e mobilizar a torcida para que possa lotar o Accioly – a meta é ultrapassar os 10 mil torcedores.

Apesar de não ser uma semana de intensificar os treinos, o técnico Jair Ventura também deve trabalhar para fazer ajustes defensivos e preparar o time para o jogo decisivo com o Guarani, neste sábado (25). O treinador tem o elenco praticamente completo.

Por enquanto, a dúvida é o zagueiro reserva Heron, que não viajou para Mirassol por causa de uma contusão. No lugar dele, o treinador relacionou o zagueiro Lucas Gazal.

A principal novidade será o retorno do artilheiro Gustavo Coutinho, com 13 gols na Série B, após cumprir suspensão. Ele deverá voltar na vaga de Matheus Peixoto.

Além da mobilização do clube com a torcida, haverá elenco blindado e só duas entrevistas coletivas nos próximos dias.

“Tudo é difícil. Em cada rodada, acontece o improvável. Na Série B, não tem como prever nada. É um momento de erro zero. Todos vão fazer tudo o que é possível. Cada clube vai trabalhar da sua forma. Já passamos por esta situação várias vezes. Tem duas vagas em jogo. Espero que nós, do Atlético-GO, possamos conquistar uma por tudo o que fizemos neste ano”, avaliou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, que falou com a imprensa nesta segunda-feira (20).

O dirigente espera que o elenco e a comissão técnica consigam se recuperar da goleada para o Mirassol ( 4 a 1). “Este último jogo é para esquecer”, resumiu o dirigente. Adson Batista pede mais um voto de confiança da torcida e promete uma postura diferente do time. “Estamos em dívida com o nosso torcedor. Precisamos dar a resposta.”