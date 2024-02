Atlético-GO tem semana para treinos e força máxima para enfrentar o Goiatuba

Desde que começou o Campeonato Goiano para o Atlético-GO, com vitória fora de casa sobre o Morrinhos por 1 a 0, no dia 18 de janeiro, o clube tem, pela primeira vez, uma semana sem jogo para trabalhar o elenco. A comissão técnica atleticana usará os dias livres para não só recuperar fisicamente alguns jogadores, mas incrementar a preparação para os jogos decisivos pelo Goianão, contra o Goiatuba, a partir deste sábado (2), fora de casa, e pela 2ª fase da Copa do Brasil, provavelmente na próxima semana, diante do Real Brasília-DF.

A intenção é tirar proveito do potencial do elenco, completo e à disposição para as partidas eliminatórias.

Na média, desde o dia 18 de janeiro, o Atlético-GO teve intervalos curtos, de três a quatro dias, entre um jogo e outro. O time teve dificuldades no começo do Goianão, mas assimilou as estratégias do técnico Jair Ventura e vive fase ascendente, com oito vitórias seguidas (sete no Estadual e uma na Copa do Brasil).

À exceção do meia chileno Angelo Araos, que está fora do restante da temporada por causa de lesão, os demais jogadores (30) estão disponíveis. Do elenco, só o goleiro Emerson Junior e o volante Lucas Kal ainda não atuaram.

“É sempre importante ter um tempo para trabalhar. No Brasil, sabemos que são muito jogos e um espaço curto para treinar. Para nós, é importante trabalhar a parte física e também um pouco da parte mental, assim como a tática. Acredito que o Jair (Ventura) e a comissão técnica vão trabalhar muito bem todos os jogadores”, destacou Roni, volante que assumiu a titularidade e tem a concorrência de outros jogadores na posição, como Rhaldney, Breno Santos e Lucas Kal.

Parte do elenco (seis jogadores) foi poupada na vitória sobre a Jataiense, por 2 a 0, no dia 18 de fevereiro. Depois, o Dragão venceu o União-MT, em Rondonópolis-MT, pela 1ª fase da Copa do Brasil, e voltou para Goiânia, onde goleou o Goianésia (5 a 1).

Na disputa por posição, alguns atletas ganharam pontos importantes nos últimos jogos, como os uruguaios Alejo Cruz e Emiliano Rodríguez. Os dois tiveram atuações destacadas nos últimos jogos, com assistências e gols. Emi Rodríguez já marcou quatro gols, enquanto Alejo Cruz fez um gol e tem um passe para gol atleticano.

No início de trabalho na semana aberta, a comissão técnica fez trabalho de força com parte do elenco, na academia e no campo – os que atuaram domingo (25) fizeram treino regenerativo. Nos próximos dias, os treinos técnicos e táticos ocuparão a agenda atleticana. A preparação será finalizada na manhã de sexta-feira (1º), com treinamento no CT do Dragão e viagem, após o almoço, para Itumbiara, onde os jogadores relacionados ficarão concentrados para o jogo, que será em Goiatuba, a xx km de Itumbiara.