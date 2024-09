Atlético-GO terá 8ª escalação diferente contra o Fluminense

Próximo de completar dois meses à frente do Atlético-GO, o técnico Umberto Louzer vai para seu oitavo jogo sob comando do Dragão e novamente será obrigado a fazer mudanças na formação titular. Nos sete jogos que dirigiu a equipe, ele não conseguiu repetir a escalação entre jogos seguidos.

Este dilema prevalecerá contra o Fluminense, no próximo domingo (29). Pelo menos duas mudanças são certas entre os titulares: a do goleiro, com o retorno de Ronaldo, e outra no meio de campo, pois o costarriquenho Joel Campbell recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Pedro Rangel, goleiro substituto de Ronaldo (vetado pelo departamento médico) na goleada (3 a 0) para o Corinthians, teve boa atuação, mas não poderá jogar contra o Fluminense, clube ao qual está vinculado. Ronaldo voltou a treinar na equipe titular nesta quarta-feira (25) e deve ser uma das novidades do time.

Mas no meio, há uma possibilidade de o time ser escalado com três volantes: Roni (impedido de jogar contra o Corinthians por também ser vinculado ao clube), Rhaldney e Gabriel Baralhas. O ataque que começou o jogo com o Corinthians foi mantido: Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando.

A formação titular foi escalada com Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas, Rhaldney, Alejo Cruz; Jan Hurtado e Luiz Fernando.

Umberto Louzer vem quebrando a cabeça para encontrar uma formação equilibrada e competitiva. Nas vitórias sobre os gaúchos – Inter e Juventude -, em Goiânia, parecia que estava próximo disso. Mas na derrota de 2 a 0 para o Vitória, em casa, as dúvidas voltaram a atormentar o treinador.

Em situação delicada na luta contra o rebaixamento à Série B, há cobranças internas no Atlético-GO para melhorar a péssima campanha – o time segura a lanterna com 18 pontos e corre risco de não superar os 30 pontos conquistados em 2012, quando foi rebaixado.

Nas formações usadas por Umberto Louzer, alguns jogadores têm sido escalados com regularidade, como o zagueiro Adriano Martins (titular nas sete partidas em que o técnico dirigiu o time), o volante Rhaldney, o lateral Guilherme Romão (ausente uma vez, suspenso uma vez, na vitória sobre o Inter-RS), o atacante Luiz Fernando, o meia atacante Joel Campbell e, quando não se encontrava contundido, o venezuelano Jan Hurtado.

Outro jogador que tem sido aproveitado por Louzer, seja desde o início ou entrando no decorrer dos jogos, é o uruguaio Alejo Cruz.