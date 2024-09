Atlético-GO terá de construir maior arrancada pela permanência para seguir na Série A

A cada fim de rodada do Brasileirão, o Atlético-GO atualiza as contas para escapar do rebaixamento à Série B. Depois do revés para o Corinthians, na 27ª rodada, o Dragão ficou em situação ainda mais complicada na busca pela permanência e terá de repetir o desempenho de dois campeões brasileiros para evitar o descenso à Segundona de 2025.

Com 11 rodadas para o fim da Série A, o Dragão, que tem 18 pontos, precisa de 27 pontos para alcançar a marca dos 45 pontos, que é a média histórica para evitar o rebaixamento à Série B.

Considerando todas as edições do Brasileirão com pontos corridos, a partir de 2006, apenas dois times registraram essa pontuação ou superior nas 11 rodadas finais da competição. O São Paulo, campeão em 2008, e o Palmeiras, que levantou o título em 2018.

O tricolor venceu nove jogos e empatou dois nas 11 rodadas finais em 2008, enquanto a equipe alviverde ganhou oito partidas e empatou outras três na sequência final de 2018. Se o Atlético-GO conseguir desempenho igual, alcançará a marca histórica para evitar o descenso à Série B.

Isso significa que para o Atlético-GO escapar do rebaixamento neste ano, o clube goiano terá de registrar a maior arrancada pela permanência da Série A nos pontos corridos.

Nesta altura da Série A, considerando todas edições nos pontos corridos, apenas um lanterna (atual posição do Atlético-GO) escapou do rebaixamento: o Fluminense, em 2009. O time carioca na ocasião, tinha 24 pontos após 27 rodadas e era o último colocado, com quatro pontos de diferença para sair da zona de rebaixamento - o Dragão neste momento tem 10 pontos de desvantagem para o Vitória, 16º colocado.

A equipe tricolor, nas 11 rodadas finais, venceu sete jogos e empatou quatro duelos para chegar aos 49 pontos e escapar do descenso à Série B daquela temporada.

O Fluminense, inclusive, será o próximo adversário do Atlético-GO. Os times fazem confronto direto pela permanência. O Dragão é o lanterna, enquanto a equipe carioca aparece em 18º, nove pontos à frente do clube goiano. A partida será disputada no próximo domingo (29), no Accioly.

Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, após a conclusão da 27ª rodada do Brasileirão, o Atlético-GO chegou a 98,9% de probabilidade de ser rebaixado à Série B.