Atlético-GO terá elenco enxuto e vive dilema com meias

O Atlético-GO não deve ter um elenco com muitos jogadores no início da temporada 2024. Ainda em fase de formação do grupo e à espera de atletas que devem chegar nos próximos dias, o clube adota uma política diferente da adotada no ano passado, quando terminou a Série B do Brasileiro com média de três opções por cada posição – o técnico Jair Ventura sempre tinha duas peças à disposição quando um titular seria desfalque nos jogos.

O Dragão vai priorizar a formação de uma base forte nos primeiros meses e, na sequência, deve buscar mais contratações para reforçar o elenco, já mais próximo do Brasileirão.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, definiu que a comissão técnica vai trabalhar “com dois jogadores” por posição nos primeiros meses de 2024. O número é inferior aos 33 atletas que o Dragão tinha à disposição no returno da Série B do ano passado. Na ocasião, o clube contratou dez jogadores na janela de transferências para reforçar o grupo e levar o clube ao acesso à Série A do Brasileiro. Após a conquista da meta, a maioria não renovou contrato, foi devolvida aos clubes de origem ou se transferiu para outros times.

Ter dois jogadores por posição significa que o elenco teria 22 atletas à disposição e trabalharia no limite durante o Goianão e as fases iniciais da Copa do Brasil. Mas alguns atletas que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior serão integrados após o torneio, como o atacante Daniel, os laterais Guilherme e Renan Silva e o goleiro Eduardo.

Até a próxima semana, o Atlético-GO pretende definir a situação de pelo menos 90% do elenco que pretende deixar à disposição do técnico Jair Ventura. Nesta semana, mais um goleiro deve ser anunciado - apenas Ronaldo esteve na reapresentação do elenco, nesta terça-feira (2) - e o volante Roni, de 24 anos, pode ser emprestado pelo Corinthians.

Com a chegada de um goleiro e do jogador do Corinthians, se ocorrer, o Dragão teria nove contratações neste início de ciclo. Até agora, o clube confirmou o acerto com Pedro Henrique (zagueiro), Guilherme Romão (lateral), Thayllon, Vágner Love e Mateo Zuleta (atacantes), e Alejo Cruz e Julián Palacios (meias).

Dragão vive dilema com meias

Um dilema que o Atlético-GO terá de resolver, nos próximos dias, é em relação às opções do elenco para o meio-campo. Os meias Dodô e Shaylon têm situações indefinidas.

Shaylon tem vínculo até 24 de janeiro e não acertou transferência para outro clube no final desta temporada. O Atlético-GO tenta a renovação com um dos principais jogadores do clube nos últimos dois anos.

Adson Batista faz esforço na tentativa de renovar o contrato dele por mais uma temporada, pois corre o risco de perder outro especialista da posição. O meia-atacante Dodô recebeu proposta para deixar o Atlético-GO e retornar ao futebol árabe, onde atuou por quatro temporadas no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos.

Dodô chegou em meados do ano passado, se destacou em alguns jogos da Série B, como na goleada (3 a 0) sobre o Guarani e seria opção para o lugar de Shaylon, mas a permanência não fica garantida porque o jogador teria propostas de transferência.

O elenco do Atlético-GO iniciou as atividades da temporada 2024 nesta terça-feira (2), mas o clube não informou o total de jogadores nem as contratações que se apresentaram.