Atlético-GO trabalha na preparação do Serra Dourada para jogo contra Olimpia

Decidir a vaga das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Olimpia (Paraguai), na noite desta quinta-feira (7), no Estádio Serra Dourada, não é a única preocupação durante a semana para o clube. Como será o primeiro jogo do Dragão nesta edição do torneio continental na histórica praça esportiva da capital, há a preocupação em preparar toda a estrutura exigida para a realização do jogo. Na Sul-Americana, o time atleticano atuou no local apenas em 2012, quando enfrentou Figueirense (1ª fase) e Universidad Catolica(Chile) nas oitavas.

Basicamente, o Atlético-GO trabalha sob as recomendações do Manual de Clubes elaborado pela Conmebol e repassado aos participantes dos torneios da entidade. Outra ferramenta de apoio foi a vistoria encomendada pelo clube e realizada no dia 17 de junho.

Há cerca de um mês, funcionários do clube vêm ajustando os detalhes do jogo com a administração do estádio. O clube tem que satisfazer ao máximo as exigências do manual, mas já sabe que terá de pagar pelo menos uma multa, que deve ser de US$ 48 mil (cerca de R$ 255 mil) por causa da capacidade da iluminação - a do estádio é de 850 lux, e a entidade exige 1.200 lux). A intenção do clube é evitar outras multas.

Nesta semana, o Atlético-GO trabalha na preparação para a partida dividido em algumas frentes, como logística (comunicação, limpeza), recepção e estrutura (gramado, vestiários, banco de reservas). Há preocupação com questões como a receptividade aos envolvidos no jogo (delegados da Conmebol, delegação e dirigentes do Olimpia, arbitragem e imprensa) até a instalação da rede de comunicação (internet de fibra óptica).

Há exigências para que a internet seja disponibilizada na sala de imprensa (coletiva), nos vestiários dos dois clubes e da arbitragem e na sala reservada aos funcionários da Conmebol.

O Atlético-GO também tem máquinas e funcionários cuidando do gramado do Serra Dourada, seguindo as exigências da Conmebol. O estádio também passou por uma limpeza interna.

A reforma de oitos banheiros, feita por empresa que ganhou licitação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), ainda não está concluída e a área deles será isolada - estarão em funcionamento 28 banheiros, nas arquibancadas e nas cadeiras.

Bilheterias

Nesta segunda-feira (4), o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou que o clube ainda não sabe se poderá vender ingressos nas bilheterias do Serra Dourada na quinta-feira (7), antes do jogo.

Numa das partidas da 1ª fase, contra o Antofagasta (Chile), no dia 17 de maio, o clube foi proibido de comercializar bilhetes no Antonio Accioly e teve de colocar alguns pontos nas proximidades para vendê-los.

Por enquanto, a venda antecipada será realizada a partir desta terça-feira (5) e até o dia jogo, na quinta-feira (7), no CT do Dragão (no Setor Urias Magalhães, das 8h30 às 17h30) e no Antonio Accioly (Bairro de Campinas, das 8 horas às 18 horas). Os preços são 40 reais na cadeira (inteira) e 20 reais (arquibancada). Para torcedores com a camisa do Atlético-GO, os valores serão de meia.