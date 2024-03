Atlético-GO trabalha para qualificar setor ofensivo e terá dois novos atacantes

Semifinalista do Campeonato Goiano, classificado à 3ª fase da Copa do Brasil e à espera da disputa da Série A do Brasileiro, o Atlético-GO se movimenta para reforçar a linha ofensiva do elenco. Os números do time são positivos – 39 gols em 15 jogos disputados, pelo Goianão e Copa do Brasil -, e o Dragão passa a ter mais duas opções para as competições nacionais, pois não é possível regularizá-los para o Goianão.

Dos dois novos contratados, o primeiro chegou nesta terça-feira (12): o jovem atacante Max, de 21 anos, emprestado até o final deste ano pelo Sampaio Corrêa-RJ. O próximo, que é esperado nesta semana no Dragão, é Derek, de 26 anos, que atuou pelo Guarani desde o ano passado.

O Atlético-GO ganha atacantes de velocidade e força, principalmente Max, e outro que tem como especialidade jogar mais próximo à área, Derek. Os dois têm origem no futebol carioca, mas Derek foi migrante do futebol, atuando no Metalist Krakhov (Ucrânia) antes de retornar ao futebol brasileiro para jogar por Chapecoense e Guarani. Pela equipe paulista, marcou dez gols ano passado, despertando interesse do Dragão, que havia tentado contratá-lo no final da temporada passada, sem sucesso.

O Santos tentou contratar Derek nos últimos dias, mesmo com o acordo fechado com o clube goiano. O jogador tem 1,85m e tem bom posicionamento na área adversária.

Até agora, o Atlético-GO não confirmou a contratação dele, mas a imprensa paulista trata como definido o acerto, pelo qual o Atlético-GO desembolsou R$ 3 milhões, além de emprestar ao Bugre o atacante Airton.

Derek vai disputar a posição no ataque atleticano com Vagner Love, experiente atacante que tem sido preparado para entrar nos minutos finais dos jogos e que já fez cinco gols pelo time; o uruguaio Emiliano Rodríguez, que, aos 20 anos, ganhou a titularidade nos últimos jogos, com gols e assistências; e Daniel, autor de um gol no Estadual e artilheiro do clube na Copa São Paulo com seis gols.

Max tem 1,85 metro, está em começo de carreira e em fase de evolução. Ano passado, fez parte do elenco do Sampaio Corrêa-RJ que foi campeão da Série A-2 do Campeonato Carioca, a Segundona do Rio. Em dez jogos, marcou dois gols e teve passagem pelo Duque de Caxias-RJ.

Atualmente, disputou o Carioca pelo Sampaio Corrèa-RJ e os números são bons: cinco gols em doze jogos. Foram gols de cabeça, com as pernas esquerda e direita, pênalti e até um de calcanhar, nas duas temporadas. No Carioca, marcou um dos gols sobre o Vasco, no empate de 3 a 3. Atua mais aberto pelos lados do campo, especialmente pela esquerda, gosta de tirar a marcação e chutar com a perna direita.

No setor ofensivo do Dragão, além de Derek, Emi Rodríguez, Daniel e Vagner Love, o elenco terá alguns atacantes de lado, além de Max, como Luiz Fernando, o uruguaio Alejo Cruz, os colombianos Mateo Zuleta e Yony González (ainda não fez a estreia), o recém-chegado Gabriel Barros (cedido por empréstimo pelo Inter-RS) e até o meia Shaylon, que atuou algumas vezes aberto.