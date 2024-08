Atlético-GO vai precisar de mais de 60% de aproveitamento para seguir na Série A

O Atlético-GO terá de ter aproveitamento acima de 60% nas próximas 14 partidas na Série A para permanecer na elite nacional. Embalado com duas vitórias consecutivas, o Dragão segue na lanterna, agora com 18 pontos, mas os triunfos diante do Internacional e Juventude, aliados aos tropeços de concorrentes, elevaram o ânimo rubro-negro para seguir no Brasileirão em 2025.

A missão do Dragão continua difícil. Na era dos pontos corridos com 20 clubes, desde 2006, apenas uma vez o lanterna na 24ª rodada conseguiu escapar do descenso: Fluminense, em 2009. A campanha do clube goiano neste ano, caso termine com a permanência, pode se consolidar como a 2ª maior arrancada para um clube seguir na Série A.

Em 2009, o Fluminense terminou a 24ª rodada com 18 pontos. É a mesma pontuação do Atlético-GO em 2024, mas o clube carioca tinha sete pontos atrás do 16º colocado (Náutico, que foi rebaixado). A diferença do time atleticano neste ano é de seis pontos para o 16º, que é coincidentemente o Fluminense.

Naquele ano, o time carioca teve aproveitamento de 66,7% a partir da 25ª rodada. Venceu oito jogos, empatou quatro e perdeu dois. Considerando a média histórica de 45 pontos para um time não ser rebaixado, o Atlético-GO em 2024 terá de ter 61,9% para chegar à pontuação considerada suficiente para evitar o descenso à Série A.

Após a 24ª rodada, o Atlético-GO aparece com 89,8% de probabilidade de rebaixamento à Série B, de acordo com o departamento de Matemática da UFMG. Com 45 pontos, o risco de cair, segundo os matemáticos, é de 1,9% neste momento da disputa.

Ao longo das edições da Série A nos pontos corridos com 20 pontos, apenas em 2007, 2012, 2020 e 2021 o Z4 da 24ª rodada não teve ao menos uma mudança na tabela final.

O próprio Atlético-GO já escapou de um rebaixamento quando terminou a 24ª rodada no Z4. Em 2010, o Dragão tinha 23 pontos, estava em 17º e dois pontos atrás do 16º colocado (Avaí). O time goiano terminou a competição com 42 pontos em 16º.

No recorte a partir de 2006 e considerando times que terminaram a 24ª rodada na zona de rebaixamento, 15 times escaparam do descenso na Série A. Só que todos tinham pontuações acima dos 21 pontos até a 24ª rodada.

Goiás (2006), Fluminense (2008 e 2009), Athletico-PR (2008), Botafogo (2009), Atlético-GO (2010), Atlético-MG (2010 e 2011); Criciúma (2013), Palmeiras (2014), Coritiba (2014 e 2015); Vitória (2016 e 2017), São Paulo (2017), Ceará (2018 e 2019), Chapecoense (2018), Cuiabá (2022) e Bahia (2023) são os clubes que terminaram no Z4 na 24ª rodada e conseguiram escapar do descenso.

O que aumenta a confiança do Atlético-GO nesta disputa particular na atual temporada é o momento do clube goiano na Série A e de seus principais concorrentes.

O Dragão venceu seus últimos dois jogos, contra Inter e Juventude, e viu Corinthians, Vitória e Cuiabá, times que estão no Z4, aumentarem suas respectivas sequências sem vitória.

Fora da zona de rebaixamento, o Fluminense reagiu, mas ainda está em 16º e não abriu distância (tem dois de vantagem para o Vitória, em 17º). Criciúma e RB Bragantino também tropeçaram nos últimos jogos e estão com alertas ligados.

O Atlético-GO tenta manter o embalo pela permanência no próximo domingo (1º). Fora de casa, o Dragão encara o Cruzeiro, no Mineirão. O time mineiro ainda não perdeu no estádio na Série A - são sete vitórias e um empate (em casa, outro triunfo foi no Independência e a única derrota foi em Cariacica-ES).

O atacante Janderson e o lateral direito Bruno Tubarão serão ausências do Atlético-GO contra o Cruzeiro. Os jogadores estão suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Pontuações e posições do Atlético-GO até a 24ª rodada nos pontos corridos:

2011: 33 pontos

Posição: 11º

Como terminou: 13º (classificado à Sul-Americana)

2021: 30 pontos

Posição: 11º

Como terminou: 9º (classificado à Sul-Americana)

2020: 28 pontos

Posição: 15º

Como terminou: 13º (classificado à Sul-Americana)

2010: 23 pontos

Posição: 17º

Como terminou: 16º

2017: 22 pontos

Posição: 20º

Como terminou: 20º (rebaixado)

2022: 22 pontos

Posição: 19º

Como terminou: 18º (rebaixado)

2024: 18 pontos

Posição: 20º

2012: 17 pontos

Posição: 20º

Como terminou: 19º (rebaixado)