Atlético-GO vence o Brusque e terá vantagem do empate para avançar às oitavas da Copa do Brasil

O Atlético-GO abriu a 3ª fase da Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brusque-SC, fora de casa, nesta quarta-feira (1º de maio). Luiz Fernando foi preciso e decisivo ao marcar o gol do triunfo do time atleticano na Arena Joinville, em Joinville-SC, aos 30 minutos do segundo tempo. O Dragão terá a vantagem do empate em Goiânia para decidir a vaga no dia 22 de maio.

Antes, o Atlético-GO terá mais um compromisso no Sul do País, fechando sequência de três partidas seguidas na região, na próxima segunda-feira (6), diante do Juventude, em Caxias do Sul-RS, pelo Brasileirão.

O resultado desta quarta-feira (1) foi importante para garantir a vantagem para decidir em casa e quebrar a sequência de quatro partidas sem vitória – três derrotas no início da Série A e um empate, diante do Inter.

O Atlético-GO ganha moral e confiança para a sequência do Brasileirão antes do jogo decisivo diante do Brusque, adversário que cruzou o caminho atleticano outras duas vezes na Copa do Brasil, nas quais o Dragão foi melhor e se classificou, em 2011 e 2019.

Novidades

Danielzinho foi a principal novidade do Atlético-GO na nova formação preparada pelo técnico Jair Ventura. Meia-atacante rápido, o jogador ganhou a chance no lugar de Maguinho, titular no empate diante do Inter, em que fez a dobra lateral com Bruno Tubarão para reforçar a marcação. O volante Gabriel Baralhas, no lugar de Rhaldney, e o atacante Derek, na vaga do uruguaio Emiliano Rodríguez, também foram novidades contra o Brusque.

Primeiro tempo

Jair Ventura abriu mão de um marcador (Maguinho) ou de atacantes de lado, como Alejo Cruz, Gabriel Barros e Max, para ter um atleta que ajuda tanto na recomposição defensiva quanto na criação de jogadas.

Mesmo assim, o Dragão teve dificuldades para chegar à meta adversária na etapa inicial pois Gabriel Baralhas e Shaylon não foram tão efetivos na construção. Nos pés de Danielzinho, o Atlético-GO por pouco não abriu o placar, em conclusão rente à trave.

O Brusque apareceu duas vezes com perigo, mas Ronaldo evitou o gol da equipe catarinense. Em outro lance, o time da casa reclamou pênalti na entrada de Guilherme Romão. Os dois times não conseguiram mais do que isso e fecharam a etapa inicial sem gols para abrir vantagem no placar.

Segundo tempo

O técnico atleticano decidiu mudar o time no intervalo. Saíram Gabriel Baralhas e Shaylon, substituídos por Rhaldney e Gabriel Barros. Um tempero de sangue novo e velocidade para acender o fogo do Dragão.

Rhaldney teve grande chance ao avançar e concluir para fora. A boa jogada atleticana coincidiu com o momento de crescimento de Luiz Fernando na etapa final. Ronaldo foi providencial num ataque do Brusque.

O Atlético-GO precisava do gol, pois foi superior no segundo tempo. Vagner Love e Emiliano Rodríguez entraram para dar mais gás ao ataque. Com o Talismã, o Atlético-GO pressionou, mas o gol demorou a sair. E saiu num momento importante.

Numa boa iniciativa individual, Luiz Fernando foi preciso na conclusão de fora da área e fez o gol – 1 a 0, aos 30 minutos. A bola entrou no cantinho direito do goleiro, entre ele e a trave. Nos acréscimos, Gabriel Barros perdeu chance de ampliar com o gol vazio.

FICHA TÉCNICA

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam (Matheus Pivô), Wallace, Ianson e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato (Jhemerson) e Dionísio; Paulinho Mocellin (Osman), Olávio (Guilherme Queiroz) e Dentinho (Diego Tavares). Técnico: Luizinho Lopes

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Lucas Kal), Gabriel Baralhas (Rhaldney) e Shaylon (Gabriel Barros); Danielzinho (Vagner Love), Derek (Emiliano Rodríguez) e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Arena Joinville (Joinville-SC). Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Assistentes: Lucio Beierrsdorf Flor (RS) e Jorge Cláudio Bernardi (RS). Árbitro de vídeo: Adriano de Assis Miranda (SP). Gol: Luiz Fernando (30'/2ºT)