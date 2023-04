Atlético-GO vence o Goiás e abre vantagem na final do Goianão

No dia em que comemorou seus 86 anos de fundação, o Atlético-GO presenteou sua torcida com vitória sobre o rival Goiás, por 2 a 0, na tarde deste domingo (2), no Estádio Antônio Accioly, no jogo de ida da final do Campeonato Goiano. Com a vitória, o Dragão pode perder por um gol de diferença no próximo domingo, na casa adversária, que será campeão goiano e conquistará o bicampeonato consecutivo.

Os gols do Atlético-GO foram marcados pelo atacante Luiz Fernando e pelo lateral direito Rodrigo Soares. O goleiro Tadeu e o meia Palacios foram fundamentais para que o prejuízo não fosse ainda maior dentro do campo atleticano. Tadeu defendeu cobrança de pênalti do meia Shaylon, enquanto o argentino evitou um gol de Gustavo Coutinho sobre a linha fatal.

Com a vitória neste domingo (2), no jogo de ida da final deste Goianão, o time rubro-negro acumula a sexta vitória seguida em finais diretas contra o Goiás. Além do triunfo da tarde deste domingo (2), o Atlético-GO ganhou os dois jogos das finais de 2022 e 2019, além do jogo da volta de 2014.

1º tempo

A partida entre Atlético-GO e Goiás começou com a notícia de que o VAR não estava funcionando. Desde os minutos iniciais de jogo, a partida foi muito disputada e nervosa com divididas fortes e poucas chances claras de gol. Os goleiros pouco trabalhavam na partida e o árbitro era alvo de muitas contestações da torcida rubro-negra no estádio.

Apesar de não ter o maior controle do jogo, o Goiás conseguia ser um pouco mais perigoso quando descia ao ataque. A bola passou à frente do gol defendido por Ronaldo em duas ocasiões, mas os jogadores esmeraldinos não conseguiram empurrar a bola para o gol.

Os atleticanos reclamaram muito de um lance de possível pênalti. O meia Moraes Júnior chutou da entrada da área e a bola explodiu em Apodi, os jogadores acusaram bola na mão do lateral direito. O árbitro mandou o jogo seguir.

O Dragão chegou ao gol aos 40 minutos. A defesa esmeraldina afastou mal a bola, que ficou com Shaylon. O meia cruzou bola na área na medida para o atacante Luiz Fernando cabecear, no meio dos dois zagueiros do Goiás, e abrir o placar.

Após marcar o primeiro gol, o Dragão se lançou ao ataque para ampliar. Aos 42 minutos, a bola tocou na mão de Sander. O árbitro mandou o jogo seguir. No minuto seguinte, Ramon Abatti Abel viu falta de Sander sobre Gustavo Coutinho. Na cobrança, Shaylon cobrou rasteiro no canto direito, mas Tadeu leu bem a batida e fez a defesa. O lance deixou o Goiás vivo na partida para a etapa final.

2º tempo

Com a desvantagem no placar, o técnico Guto Ferreira voltou para a etapa final com duas mudanças no meio-campo. O treinador esmeraldino sacou os volantes Zé Ricardo e Willian Oliveira para colocar Diego e Felipe Ferreira. Era o retorno do meio-campista Diego ao time esmeraldino, o primeiro jogo dele na temporada de 2023.

As mudanças surtiram pouco efeito e o Dragão ampliou o placar logo aos cinco minutos. Luiz Fernando fez boa jogada pela direita e cruzou na área. O lateral direito Rodrigo Soares apareceu como uma flecha na área e finalizou de primeira para tirar a bola do alcance de Tadeu e aumentar a vantagem rubro-negra. Era festa atleticana no Bairro de Campinas.

O jogo era eletrizante no Estádio Antônio Accioly. Gustavo Coutinho bateu por cobertura sobre o goleiro Tadeu e Palacios salvou em cima da linha para impedir o terceiro gol. Minutos depois, Diego Gonçalves chutou forte da intermediária e exigiu uma grande defesa de Ronaldo. A bola ainda bateu na trave e saiu.

Com o prejuízo no placar, o Goiás se lançou ao ataque para tentar marcar pelo menos um gol e levar um resultado menos ruim para a Serrinha. No entanto, o time esmeraldino não teve forças para encontrar o gol, enquanto o Atlético-GO mostrou um grande poder de marcação para impedir que o Goiás comemorasse algo no Estádio Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Johnny Oliveira (SC)

VAR: Daiane Muniz (VAR FIFA/SP)

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Gazal, Emerson Santos (Ramon Menezes) e Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney e Moraes Júnior (Bruno Tubarão); Shaylon (Kelvin), Gustavo Coutinho (Igor Torres) e Luiz Fernando. Técnico: Mozart

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Diego), Willian Oliveira (Felipe Ferreira), Fellipe Bastos (Andrey) e Palacios (Diego Gonçalves); Vinícius (Alesson) e Nicolas. Técnico: Guto Ferreira

Gols: Luiz Fernando aos 40’ do 1º tempo, Rodrigo Soares aos 5’ do 2º tempo (Atlético-GO)

Cartões amarelos: Lucas Halter, Zé Ricardo (Goiás)

Público: 12.089 pagantes

Renda: R$ 248.110,00