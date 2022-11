Atlético-GO vence o Goiás e conquista Copa Goiás Sub-20

Um gol de cabeça do atacante Samuel, aos 42 minutos do primeiro tempo, garantiu ao Atlético-GO o título da Copa Goiás Sub-20. Na decisão do torneio, disputada na tarde desta quinta-feira (17) no Estádio da Serrinha, o Dragão venceu o Goiás por 1 a 0 e volta a ser campeão da competição 13 anos depois.

A equipe atleticana havia sida vencedora pela última vez do torneio da base na edição de 2009. No clássico anterior, houve empate de 1 a 1, no Estádio Antonio Accioly. É o segundo título conquistado pelo Atlético-GO nas categorias de base neste fim de temporada - também e campeão da Taça Mané Garrincha Sub-17.

A equipe atleticana é comandada pelo técnico Augusto Fascina, que foi promovido da equipe sub-17 ao time sub-20. Na reta decisiva da Copa Goiás, o Dragão fez uma campanha de bons resultados e se manteve invicta nos jogos de mata-mata, nos quais eliminou o Guanabara City (quartas de final), Trindade (semifinal) e o Goiás (2022). No início deste ano, a equipe rubro-negra havia chegado á final do Campeonato Goiano Sub-20, mas amargou o vice da competição.

No jogo decisivo, Augusto Fascina manteve a base do clássico de ida. O Dragão começou o jogo com Léo; Renan Silva, Douglas, Renan Cosenza,, Guilherme; Thiago Medeiros, Gustavo Santos, Marcos Daniel; Samuel, Ronald e Jesus. O time abriu o placar no final do primeiro tempo e conseguiu manter o controle das ações.