Atlético-GO vence o Vila Nova e é tricampeão goiano

Pela primeira vez em 87 anos de história, o Atlético-GO é tricampeão do Goianão. A inédita conquista foi sacramentada na tarde deste domingo (7), no Estádio Antônio Accioly. Em casa e se aproveitando da vantagem do clássico de ida, o Dragão voltou a dominar o Vila Nova, vencendo por 3 a 1 no Bairro de Campinas, numa final histórica para os atleticanos.

A vitória ocorre uma semana depois do Atlético-GO ganhar do adversário por 2 a 0 no jogo de ida. No placar agregado, a decisão ficou 5 a 1 para o rubro-negro.

O Dragão insere mais uma marca em sua história no cenário local. É a primeira vez que o Atlético-GO conquista três títulos seguidos do Goianão. O clube também foi campeão em 2022 e 2023, dois anos em que triunfou na decisão diante do Goiás. Agora, celebra o tri ao bater outro rival da capital, o Vila Nova.

Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez, duas vezes, marcaram os gols da vitória neste domingo (7). Alesson descontou para o Vila Nova.

Com o gol na decisão, Luiz Fernnado se tornou o artilheiro isolado do Goianão, com 11 gols, superando Paulo Baya (10 gols), do Goiás, que foi eliminado nas quartas de final.

Fase do Dragão

O Atlético-GO confirmou a boa fase nesta temporada, em que coleciona números positivos. O Atlético-GO fica com o troféu de campeão, garante a artilharia do atacante Luiz Fernando (11 gols, após marcar uma vez neste domingo), o melhor ataque (444 gols) e amplia a incrível marca de 15 vitórias consecutivas em 2024.

O técnico Jair Ventura também comemorou o primeiro título dele, como treinador, coroando o acesso à Série A do ano passado.

A torcida rubro-negra preparou a festa no reduto campineiro. A Caverna do Dragão estava lotada. A galera atleticana esperava pelo tricampeonato do Estadual.

Soberano, o Atlético-GO dominou o jogo do começo ao fim. Venceu por 3 a1 com relativa tranquilidade, em tarde inspirada da dupla de atacantes Luiz Fernando (um gol) e do uruguaio Emiliano Rodríguez (autor dos últimos gols do time no Goianão).

A vantagem de 2 a 0 que foi construída no jogo de ida foi utilizada pelo Atlético-GO, em casa, na tarde deste domingo (7). O Dragão não ficou retraído, só na defensiva, à espera do Vila Nova.

Não foi também um time afoito para atacar. Ao contrário, foi letal no contra-ataque, assim que o time vilanovense saía para pressionar, pois precisava marcar gols para reverter a diferença atleticana.

Assim que recuperava a bola, o Dragão saía rapidamente com a bola dominada e explorava os lados dos campo, especialmente na direita, com ultrapassagens sobre o zagueiro Ruan Santos, improvisado pelo técnico Márcio Fernandes no lugar de Matheus Pivô. Não funcionou.

Antes de abrir o placar, o Atlético-GO desperdiçou boas chances no chute forte de Bruno Tubarão, interceptado por Roberto, e na incrível oportunidade perdida por Emiliano Rodríguez, no passe de Guilherme Romão.

Abriu o placar

O gol estava maduro, cedo demais. Saiu após cruzamento rasteiro de Alejo Cruz. A zaga do Vila Nova afastou de forma bisonha. A bola subiu, tocou no travessão e sobrou nos pés de Luiz Fernando – Atlético-GO 1 a 0, aos 11 minutos. Foi o 11º gol de Luiz Fernando, que se isolou na artilharia do Estadual.

O Atlético-GO poderia ampliar, mas não aproveitou. O Vila Nova precisava atacar e empatou numa jogada ensaiada, na bola parada. Roberto fez a cobrança de falta e Alessou subiu no meio da área, entre os grandalhões defensores e cabeceou – 1 a 1, aos 27 minutos, numa repetição do gol que Alesson fez na final do ano passado, pelo Goiás, na Serrinha.

Luciano Naninho entrou em campo para melhorar a qualidade do passe do alvirrubro. Mas, na roubada de bola de Shaylon, perto da linha lateral, o Atlético-GO voltou a ficar à frente no placar. Luiz Fernando deixou livre o uruguaio Emiliano Rodríguez – 2 a 1, aos 50 minutos, nos acréscimos.

Entre alguns momentos de pressão do Vila Nova e jogadas mais duras, o Dragão cozinhou o Tigre no segundo tempo, também se utilizando da arma letal da etapa inicial. Ronaldo e Dênis Júnior fizeram grandes defesas.

A transição rápida entre defesa, meio e ataque funcionou e o Atlético-GO não desperdiçou. Luiz Fernando arrancou, fez o cruzamento e, na dividida na área entre Dênis Júnior, a bola sobrou para o cabeceio de Emiliano Rodríguez – 3 a 1, aos 23 minutos. O Vila Nova apelou nos minutos finais, buscou arrumar confusão e teve Igor Bolt expulso.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Alix Vinícius, Adriano Martins, Guilherme Romão (Rodallega); Rhaldney, Gabriel Baralhas (Lucas Kal), Shaylon (Yonny Gonzalez) Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez(Vagner Love), Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Vila Nova: Dênis Júnior; Ruan Santos (Luciano Naininho), Quintero (Fernando Henrique), Anderson Conceição, Roberto (Igor Bolt) ; Ralf, Bruno Matias (Estevão)(, João Vítor; Henrique Almeida (Fernandão) e Alesson. Técnico: Márcio Fernandes

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa). Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Fabrício Vilarinho (Fifa). Gols: Luiz Fernando aos 11 minutos, Alesson aos 27’, Emiliano Rodríguez aos 50’ do 1º tempo; Emiliano Rodríguez aos 23 minutos do 2º tempo. Expulsão: Igor Bolt (2º tempo) . Público: 11.973 pagantes.. Renda: R$ 240.280,00.