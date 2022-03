Atlético-GO vende 8,2 mil ingressos para final do Goianão

No primeiro dia de comercialização dos ingressos para a partida final do Campeonato Goiano, o Atlético-GO vendeu 8,2 mil ingressos nesta quinta-feira (24). Restam cerca de dois mil bilhetes à disposição dos torcedores atleticanos e a expectativa é de que sejam todos vendidos no começo da manhã desta sexta-feira (25), nos dois postos de venda: no CT do Dragão (Urias Magalhães) e na Dragão Store (Estádio Antonio Accioly).

A partida de ida da decisão será no Estádio Antonio Accioly, neste sábado (26), às 16h30.

As bilheterias estarão abertas a partir das 8 horas nos dois locais. O valor do ingresso é 20 reais (inteira). O torcedor com a camisa do Atlético-GO paga meia, 10 reais.

O bilhete de meia entrada está praticamente esgotado. A diretoria atleticana acionou a polícia, à tarde, para tentar coibir a presença dos cambistas nas imediações do Antonio Accioly.