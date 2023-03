Atlético-GO volta a vencer Aparecidense e está na final do Campeonato Goiano

O Atlético-GO é o primeiro finalista do Goianão 2023. Sem ser brilhante, mas jogando o básico e suficiente, o Dragão venceu por 2 a 0 a Aparecidense na tarde deste domingo (19), atuando em casa, no Estádio Antonio Accioly, na partida de volta da semifinal. Luiz Fernando e Kelvin marcaram os gols do rubro-negro, que ameniza a frustração pela eliminação na Copa do Brasil.

A equipe atleticana havia vencido na ida (2 a 1) e garantiu o direito de decidir uma vez mais o título do Estadual, pela 12ª vez, desde 2006 – foi finalista em 2006, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22 e agora. Com mais um triunfo sobre o Camaleão, o Atlético-GO espera o classificado da outra semifinal, na noite desta segunda-feira (20), entre Goiás x Anápolis, na Serrinha.

Além de ser finalista pela 12ª vez nos últimos 17 anos, o Atlético-GO carimbou a vaga na Copa do Brasil 2024. O clube terá duas semanas para se preparar para a decisão e torce para que o Goiás não vença o Anápolis, pois assim garantirá o direito de disputar o segundo e último jogo da final no Estádio Antonio Accioly. As partidas da final estão previstas para o próximo mês, nos dias 2 e 9 de abril. Luiz Fernando chega a oito gols e se iguala a Nicolas (Goiás) na briga pela artilharia da competição.

Atlético-GO e Aparecidense chegaram ao jogo de volta da semifinal com desfalques no meio de campo. Os dois técnicos, Mozart e Moacir Júnior, modificaram as equipes e a forma delas atuarem. No Dragão, sem o chileno Araos e o volante Rhaldney (contundidos), entraram Bruno Tubarão e Ramon Menezes, respectivamente. No Camaleão, sem Robert (suspenso), o sistema tático e escalação foram muito alterados. Saíram o zagueiro Vinícius e o atacante João Diogo. Entraram o zagueiro Wesley Matos, o lateral Matheus Leal, os meias Rodriguinho e Gregory.

Com Alex Henrique enfiado, a melhor jogada ofensiva da Aparecidense foi num erro de Ramon Menezes, que passou a atuar recuado, como um terceiro zagueiro, pela esquerda. Na saída de bola equivocada, Alex Henrique acelerou e deixou Gregory livre. Chute rasteiro, bola rasante e rente à trave de Ronaldo. Susto e silêncio no Bairro de Campinas. O erro de Ramon Menezes foi o primeiro de uma série de vacilos dos defensores nos dois lados.

Moacir Júnior, que havia lamentado a “fatalidade” no jogo de ida no lance em que Léo Pereira fez pênalti em Kelvin nos acréscimos, viu outra jogada fatal deixar atrás no placar o Camaleão. No chutão de Jefferson em direção à área, bastava que Matheus Ferreira deixasse a bola sair. Mas o zagueiro da Aparecidense errou o domínio, deu rebote e deixou a bola ajeitada para o chute forte de Luiz Fernando, no canto. Gol – Atlético-GO 1 a 0, aos 26 minutos Luiz Fernando se redimiu da chance desperdiçada no inicio, em que Gabriel fez grande defesa.

Fatalidades à parte, a situação da Aparecidense ficou difícil com a desvantagem no placar do jogo, pois precisava de uma virada. No intervalo, Moacir Junior voltou a mexer no time, para empurrá-lo para cima do Atlético-GO. Em outro momento de perigo, a bola rasteira passou na área e pelo goleiro Ronaldo. Vitor Ricardo chegou no carrinho no outro lado e acertou a trave. Para mostrar que estava vivo, o Dragão deu a resposta no chute forte de Rodrigo Soares, para fora, e no cabeceio de Gustavo Coutinho, desmarcado, pela linha de fundo.

Para afastar os sinais de que poderia ter a classificação ameaçada, o Atlético-GO fechou a conta na jogada de contra-ataque. Shaylon recebeu na área e chutou rasteiro. Bola na trave. No rebote, Kelvin, o substituto de Luiz Fernando, só teve o trabalho de empurrar para ss redes da Aparecidense – 2 a 0, aos 42 minutos. A torcida atleticana festejou a vitória em casa.

Ficha técnica

Atlético-GO: Ronaldo Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal (Mikael), Jefferson (Moraes Júnior); Ramon Menezes, Matheus Sales, Bruno Tubarão (Airton); Shaylon, Gustavo Coutinho (Felipe Vizeu) e Luiz Fernando (Kelvin). Técnico: Mozart

Aparecidense: Gabriel; Vitor Ricardo (Elielton), Vanderley, Wesley Matos, Rodrigues (Luís Araújo); Matheus Ferreira, Renato, Rodriguinho, Matheus Leal, Gregory (João Diogo); Alex Henrique (Ferreira). Técnico Moacir Júnior

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO).

Árbitro: Jefferson Ferreira .

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Leone Carvalho.

VAR: Eduardo Tomaz . A

Gols: Luiz Fernando aos 26 minutos do 1º tempo, Kelvin aos 42 minutos do 2º tempo .

Público: 5.183 pessoas.

Renda: R$ 55.190,00.